Koronaviruskriisin hoitoa edellyttävä päätöksenteko on koetellut ministerien, kansanedustajien ja muiden poliitikkojen ohella myös val­tion virkamiehiä.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin alustavan ar­vion mukaan valtionhallinto on onnistunut toimimaan laajan ja nopeasti edenneen kriisin keskellä jopa erittäin hyvin, vaikka yksittäisiä virheitä esimerkiksi lentokenttien valvonnassa, yritystukien jakamisessa ja huoltovarmuudessa eli suojamaskien hankinnassa tehtiinkin.

Eduskunnan yhteydessä toimiva virasto laatii vielä hallinnon onnistumisesta myös viralliset selvitykset.

Etätöihin yhdessä yössä siirtynyt hallinto on Yli-Viikarin mukaan kyennyt edistämään myös ”normitöitä”, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta.

Töitä on kuitenkin ollut liikaa, ja niitä on myös kasautunut kohtuuttomasti esimerkiksi ministeriöiden ”superyksilöille”. Yli-Viikarin mukaan he ovat venymisellään paikanneet Suomen hallinto­rakenteiden puutteita. Tulevien kriisien varalle tulisikin rakentaa nykyistä joustavampi ja verkostoituneempi hallintomalli, jolloin myös työt jakaantuisivat tasaisemmin.

Se edellyttäisi esimerkiksi virkamiesten kiertoa muissa ministeriöissä ja vaikka yliopistoissa ja yrityksissä, mitä on toki ennenkin vaadittu.

Kansainvälisissä vertailuissakin Suomen valtionhallintoa on ­moitittu siiloutuneeksi, ja siilojen purkua on vaadittu jo pitkään. Käytännössä se tarkoittaisi nykyistä sujuvampaa ministeriöiden välistä yhteis­työtä.

Vaikka vanhat järjestelmät, kuten eri osastojen palkkaukset ja budjetoinnit, tahtovat urautua omiin uomiinsa, löytyi valtionhallinnosta koronaviruskriisin ­aikana eli käytännössä pakon edessä myös yllättävän paljon joustavuutta.

Esimerkiksi ulkoministeriön viisumi­virkailijoita siirtyi purkamaan ruuhkia Kelaan. Myös historiallisen mittavia lisä­talousarvioita on laadittu yli ministeriörajojen muutamassa viikossa, kun ta­vallisesti miljardien eurojen lisäyksiä ­menoihin valmistellaan kuukausi­kau­palla.

