Helsingin edustalla on kolmisen­sataa saarta, mutta moni helsinkiläinenkin tuntee niistä vain muutaman. Merellinen Helsinki kuitenkin avautuu pala kerrallaan, kun yleisö pääsee rantautumaan saarille.

Uusin tulokas on aivan keskustan tuntumassa Kruunuvuorenselällä sijaitseva pieni Katajanokanluoto. Saarella on 1800-luvulla rakennettu Museoviraston suojelema luotsivahdintupa, jonne on tehty kesäravintola.

Saaret tuovat tervetulleen lisän pääkaupungin matkailukohteisiin. Etenkin Puolustusvoimilta vapautuneista saarista on tullut suosittuja virkistys- ja retki­kohteita. Pitkään suljettuina olleet sotilassaaret kiehtovat ihmisiä sekä histo­riallaan että ainutlaatuisella luonnollaan. Niistä on tullut myös saaristomatkailun työllistäjiä.

Helsingin edustalla Puolustusvoimat on luopunut useista saarista, ja nykyisin niihin pääsevät myös siviilit.

Kauppatorin ja Suomenlinnan välissä sijaitseva Lonna avautui vuonna 1999, ja entinen ruutivarasto ja miinojen kokoamissaari avautui matkailukäyttöön vuonna 2014.

Suomenlinnan vieressä sijaitsevat linnakesaaret Vallisaari ja Kuninkaansaari avattiin vuonna 2016, ja niistä tuli heti suosittuja kohteita. Santahaminan sotilassaaren eteläpuolella sijaitsevaan Isosaareen yleisö on päässyt vuodesta 2017. Tämä entinen torpedokoeasema ja varuskuntasaari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa.

Koronaviruspandemia siirsi täksi kesäksi Vallisaareen suunnitellun kansainvälisen kuvataidetapahtuman, ensimmäisen Helsinki-biennaalin. Ensi vuonna nykytaidebiennaali lisää entisestään saarien kiinnostavuutta.

Saaret ovat sekoitus historiaa ja arvokasta luontoa. Helsingin edustan saaret ovat päiväretkikohteiksi sopivia kaupunkikeitaita. Puitteet saarimatkailulle ovat erinomaiset myös ­Espoossa, jonka edustalla on 165 saarta.

Nauttiakseen saaristo- ja meriluonnosta ei tarvitse omistaa venettä, sillä useisiin saariin on vakituinen vesiliikenne­yhteys. Myös palvelut ovat vähitellen laajentuneet.

