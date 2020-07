Veikkauksen huolto­asemille, kauppoihin, ravintoloihin ja muualle sijoittamat raha­peli­automaatit avautuvat jälleen pelaajille keski­viikkona. Automaatit ja Veikkauksen peli­paikat suljettiin maalis­kuussa korona­virus­tartuntojen ehkäisemiseksi. Samalla ehkäistiin peli­haittoja.

Nyt, kun peliautomaatit taas käynnistyvät, pelaamisessa alkaa osin uusi aika. Veikkaus vähentää entisestään pelikoneiden määrää.

Jo viime vuonna Veikkaus kertoi vähentävänsä verkostostaan tämän vuoden loppuun mennessä 3 500 peliautomaattia. Nyt niitä vähennetään vielä lisää, kaikkiaan 8 000 automaattia. Automaatteja jää korkeintaan 10 500.

Kokonaisuudessaan peliautomaatteja on vuoden loppuun mennessä noin 40 prosenttia vähemmän kuin niitä oli vielä tammikuussa. Myyntipaikkaa kohti pelikoneita voi olla enintään neljä.

Automaatteja vähennetään, jotta pelaamisen aiheuttamat ongelmat vähentyisivät. Myös peliautomaattien aukioloajat muuttuvat, eikä aamuyöstä pääse enää pelaamaan. Lisäksi pelikoneisiin tulee vihdoin ensi vuoden tammikuun loppuun mennessä pelaajille pakollinen tunnistautuminen, jotta koneen saa käyttöönsä.

Pelihaittojen vähentämisen kannalta juuri pakollinen tunnistautuminen on merkittävää.

Veikkaus puuttuu hyvistä syistä rahapelikoneilla pelaamiseen. Juuri rahapeliautomaatit houkuttelevat uhkapelien pariin, ja ne myös aiheuttavat eniten peliongelmia.

Veikkausta on syystä arvosteltu automaattien sijoittelusta. Pelikoneita on suhteessa enemmän heikkotuloisemmilla alueilla. Koneita on myös esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa ja sairaaloissa. Se herättää huolen siitä, että pelaaminen voi olla liian houkuttelevaa niille, joilla ei olisi siihen varaa.

Veikkauksella on vastuu pelaamisen haittojen ehkäisystä, ja siksi on hyvä, että yhtiö huomioi ongelmakohdat. Veikkauksen monopoliasema perustuu pelihaittojen ehkäisemiseen.

Samalla peliautomaatit toki myös tuottavat hyvin. Veikkauksen liikevaihdosta leijonanosa tulee juuri pelikoneista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.