Poliisibarometri kertoo, että suomalaisten luottamus poliisiin on edelleen vahvaa. Kyselyyn vastanneista 91 prosenttia luotti poliisiin. Edellisessä mittauksessa vuonna 2018 näin vastanneita oli 95 prosenttia.

Vaikka laskua onkin neljä prosenttiyksikköä, ero moniin muihin maihin on iso. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on viime kuukausina järjestetty laajoja mielenosoituksia, joissa on vastustettu poliisin toimintatavoissa ilmentyvää rasismia.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Pew Research Center on selvitellyt, mihin amerikkalaiset luottavat. Luottamus on heikentynyt sekä liittovaltion että paikallistason hallintoa ja mediaa kohtaan. Syksyllä tehdyssä kyselyssä kysyttiin poliiseistakin. Luottamus oli heikompaa kuin Suomessa, mutta sentään kahdeksan vastaajaa kymmenestä kertoi luottavansa aina tai lähes aina poliisiin.

Tuoreempi, mellakoiden jälkeen tehty Pew’n kysely menee syvemmälle. Tässä selvityksessä yhä harvempi amerikkalainen uskoi, että poliisi käyttää voimaa ­oikein ja suhtautuu tasapuolisesti eri etnisiin ryhmiin. Kuusi vastaajaa kymmenestä arvioi poliisin tekevän hyvää tai melko hyvää työtä. Mutta samalla kysely paljasti, miten jakautunut Yhdysvallat on suhteessaan poliisiin. Oikeisto ja vaalea­ihoiset luottavat poliisiin selvästi enemmän kuin tummaihoiset ja demokraatit.

Luottamus poliisiin kulkee käsi kädessä yleisen, yhteiskunnan instituutioihin kohdistuvan luottamuksen kanssa. Tämä näkyy selvästi Yhdysvalloissa. Suomessa luottamus yhteiskunnan instituutioihin on ollut vahvaa, mikä tuottaa paljon hyvää – muun muassa luottamuksen poliisia kohtaan. Suomalaisiin on myös vaikeaa vaikuttaa valeuutisilla, koska mediaan luotetaan ja medialukutaito on vahvaa.

Viime vuosina tätä pienen kansan vahvuutta, luottamuspohjaa, on pyritty tietoisesti järkyttämään muun muassa maalittamalla poliiseja ja tutkijoita sekä painostamalla toimittajia. Kritiikki on hyvästä, mutta tietoinen epäluottamuksen levittäminen heikentää suomalaista demo­kratiaa ja sen vastustuskykyä.

Nurinkurista on se, että osa näin toimivista väittää toimivansa isänmaallisten arvojen puolustajina.

