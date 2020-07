Suomi-Areena Porissa ei ole ainut tapahtuma, joka on jouduttu koronavirusepidemian takia perumaan tältä kesältä, mutta monille puo­lueiden, järjestöjen ja yritysten vaikuttajille siitä on tullut jo niin olennainen osa kesää, että tällä viikolla on podettu vieroitusoireita.

Oireita lieventämään ei riitä se, että esimerkiksi puolueiden puheenjohtajatentti oli tuotu Helsinkiin ja televisioon, sillä tärkeintä Suomi-Areenan osanottajille ovat ”merkitykselliset kohtaamiset”. Ne mainitaankin heti ”moniäänisen keskustelun” perään myös ensi kesän mainoksessa. Vuorossa on jo 15. kerta.

Kokeneen Porin-kävijän mukaan parasta tapahtumassa ovatkin nopeat ja helpot kohtaamiset, joissa voi vaihtaa muutaman ajatuksen ja siirtyä sitten vaivatta eteenpäin. Etenkin koronakevään aikana on korostunut sosiaalisten kontaktien tärkeys.

Suomi-Areenan virallisiin keskusteluihin taas kaivattaisiin enemmän yllätyksellisyyttä ja uusia näkökulmia ilman puhujien taustayhteisön painolastia.

Veteraanivierailijan mukaan Porin-reissun jälkeen onkin usein sellainen olo, että ”tämä on jo nähty liian monta kertaa”, mutta yhtä kaikki seuraavana vuonna sinne mennään taas tapaamaan tuttuja.

