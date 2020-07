Mieleen muistui takavuosien keskustelu suomalaisen liikemiehen kanssa Pekingissä. Liikemies oli sitä mieltä, että Kiinan yksinpuoluevalta oli hyvä asia ja ihmisoikeuksista puhuminen epäolennaista, koska markkinat olivat huikeat.

Asuin ja ja työskentelin Pekingissä HS:n Kiinan-kirjeenvaihtajana vuosina 2003–2009. Silloin Kiinassa toimi pari­sataa suomalaista yritystä ja vielä useampia suomalaisia liikemiehiä. Sain usein kuulla heiltä närkästyneitä moitteita: pidin kuulemma raportoinnissani liian paljon esillä Kiinan epäkohtia.

Lännen kapitalistit ovat olleet Kiinan kommunistien parhaita ystäviä.

Samaa mielistelyhenkeä oli monissa – vaikkei kaikissa – suomalaisissa valtion diplomaateissa. Eräs suurlähettiläs saarnasi minulle ”oikeasta Kiina-analyysistä” hyvin samaan tapaan kuin kiinalaiset turvallisuuspoliisit pidätettyään minut raportoidessani asioista, joille Kiina ei halunnut julkisuutta.

Suomen ulkopolitiikka suhteessa Kiinaan on koko 2000-luvun perustunut kauppaan. Kannanotoissa on pidetty ta­lousedut esillä ja demokratian periaatteet pitkälti piilossa. Linja on pysynyt, on­pa vallassa oikeisto tai vasemmisto.

Suomi ei tässä suhteessa ole Euroopassa ainoa maa. Linja on kuitenkin käynyt sitä vaikeammaksi, mitä enemmän Kiina on levittänyt autoritaarista vallankäyt­töään muualle maailmaan. EU-maat ovat varoneet sekoittamasta taloutta ja politiikkaa, mutta Kiina ei niin tee.

Vahvistunut Kiina ei kaihda konflikteja. Se rankaisee epämieluisasta politiikasta taloudellisesti. Maa käy kauppa­sotia, kiihdyttää yritysvakoilua, käyttää valtionyhtiöitä poliittisissa tavoitteissaan.

Lännen nöyristely taloussyistä ei kannattanut. Nyt kärsii bisneskin.

Muutos on jo menossa. Yhdysvaltojen johdolla muu maailma on ottanut tiukemman linjan Kiinaan. Jonkin verran se on näkynyt myös EU-maiden otteissa. Nyt on Suomellakin paikka tarkastella uudelleen suhtautumista Kiinaan.

Talousedut ovat tietenkin tärkeät. Eikä Kiinaa muuteta Suomesta käsin räksyttämällä. Kyse on kuitenkin myös omien arvojen puolustamisesta. Kiina pyrkii vaientamaan kritiikkiä myös ulkomailla. Sille antautuminen olisi itsepetosta.

Kiina ei harjoita vanhojen teorioiden mukaista kommunismia, mutta se harjoittaa autoritarismia. Puoluevaltiossa puolue tulee ensin. Kun Kiina vahvistuu, kyse on myös kommunistisen puolueen vallan kasvusta Kiinan ulkopuolella.

Kirjoittaja on Kuukausiliitteen toimittaja.