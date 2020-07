Suomessa iloittiin viime viikolla siitä, että Euroopan unioni lupasi rahaa Suomen suurille ratahankkeille. Pohdinnassa on kaksi suuntaa nopealle ratayhteydelle. Toinen veisi Turkuun päin, toinen kohti Tamperetta.

Erityisen iloisia tietysti olivat turkulaiset, koska he saivat pyydetyt 37,5 miljoonaa euroa ja tamperelaiset eivät saaneet mitään. Tämä oli tosin ensimmäinen erä. Oletettavaa on, että Tampere tasoittaa toisessa erässä, kun seuraava satsi EU-rahaa myönnetään.

Kotimaisen kamppailun jalkoihin jäi se, että EU antoi paljon reippaammin rahaa etelään. Virosta lähtevä, Baltian maat läpäisevä ja Keski-Eurooppaan vievä Rail Baltica -projekti sai 184 miljoonaa euroa. Eikä summa ollut ensimmäinen. Kun lasketaan kotimainen ja eurooppalainen rahoitus yhteen, Rail Baltican rakentamiseen on varmistettu jo 1,2 miljardia. Projektin kokonaiskustannusten arvioidaan tosin olevan lähempänä kuutta miljardia.

Rail Baltican ja kahden Suomen sisäisen suunnan välinen ero on erikoinen. Suomessa sitoutuminen oman suunnan edistämiseen on vahvaa, vaikka rahaa ei oikein vielä olekaan osoittaa. Rail Baltican ongelma on ollut se, että rahaa heruu mutta Baltian maiden yhteistyö ja sitoutuminen projektiin on heikkoa.

