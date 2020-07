Kameli on komitean suunnittelema hevonen. Elpymispaketti on EU:n huippukokouksen suunnittelema solidaarisuuden osoitus koronapandemiasta kärsiville jäsenmaille. Paketti on iso ja voi tehdä tehtävänsä, mutta kovin kaunis se ei ole.

Euroopan unionin ylimmät päättäjät saivat pitkän väännön jälkeen aikaiseksi apupaketin, jolla on määrä pehmentää koronapandemian taloudellista iskua Euroopassa. Rahaa tähän kiinnitettiin 750 miljardia euroa, josta apua on 390 miljardia ja lainoja 360 miljardia euroa. Pakettia tehtäessä rinnalla liikuteltiin monivuotisten budjettien menokohteita, jotta sopu syntyisi. Prosessia ja lopputuloksen kauneutta voi arvostella monesta näkökulmasta – mikä tekee mukavasti mahdolliseksi sen, että kaikki Brysselistä palaavat päättäjät voivat esiintyä kotimaassaan voittajina.