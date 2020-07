Eurooppaneuvoston huippukokouksen jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) iloitsi tuoreeltaan twiitissään myös siitä, että EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitus nousee nykyisestä tasosta lähes neljänneksen.

Pääministerin twiitti herätti ihmettelyä ja vastalauseita, sillä myös perustutkimusta rahoittavalle Horisontti-ohjelmalle kaavailtu lisärahoitus kutistui kokouk­sessa lähes olemattomiin. Nykykaudella Horisontti-ohjelman rahoitussumma on vajaat 80 miljardia euroa, ja kutakuinkin saman verran eli 80,9 miljardia on esitys tulevalle seitsenvuotiskaudelle.

Suomen kannalta tutkimusrahoituksen olematon kasvu on pettymys, sillä juuri siitä kilpailtaessa Suomi on yleensä menestynyt hyvin eli saanut laskennallista maksuosuuttaan enemmän rahaa. Myös koko Euroopalle kyseessä on takaisku, sillä Yhdysvallat ja Kiina panostavat tuntuvasti tieteeseen.

Pääministeri kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että rahoituksen tuntuva kasvuprosentti oli saatu vertailemalla nykyisen ja tulevan kauden summia ”puhdistamalla” nykyisestä Britannian saama osuus. Vaikka Marinin mukaan näin vertaillaan ”omenaa ja omenaa”, ­pidetään yliopisto- ja tutkijapiireissä laskentatapaa vähintäänkin omaperäisenä.

Arvostelijat puhuvat jopa tutkimus- ja innovaatiorahoituksen leikkauksista, millä he viittaavat loppusummaan verrattuna odotuksiin ja tavoitteisiin, jotka olivat varsin kunnianhimoisia. Tutkimuksesta vastaavan EU-komissaari Mariya Gabrielin lisäksi parlamentista on kuultu kovia moitteita tutkimusrahoituksen kohtelusta.

Kun komissio kaksi vuotta sitten jul­kisti ensimmäiset esityksensä vuosien 2021–2017 rahoituskehyksiksi, piti vanhan tukemiseen menevää rahaa leikata ja suunnata sitä sen sijaan tulevaisuuteen, eli esimerkiksi juuri tutkimukseen.

Uusi tutkimuksen puiteohjelma Horisontti Eurooppa jatkaisi huippututkimuksen tukemista ja sitä kautta edistäisi myös talouskasvua ja kilpailukykyä, komissio katsoi tuolloin.

Komissio ehdottikin noin sadan miljardin euron budjettia tutkimukseen ja kehitykseen. Euroopan parlamentti väläytti välillä jopa 120 miljardin panostusta.

