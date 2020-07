Vanhan sanonnan mukaan mielivalta ei ole maanoikeutta. Petroskoissa saatiin keskiviikkona päätökseen pitkä oikeusprosessi, jossa olivat mukana kaikki mielivallan piirteet.

Petroskoilainen itseoppinut historioitsija ja ihmisoikeusaktivisti Juri Dmitrijev tuomittiin syylliseksi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja hänelle langetettiin kolmen ja puolen vuoden vankeustuomio (HS 23.7.).

Dmitrijev on kiistänyt häntä vastaan esitetyn syytteen, jota on pidetty yleisesti tekaistuna. Hänet onkin jo kerran ehditty vapauttaa syytteestä.

Dmitrijev on kuuluisa siitä, että hän on ollut mukana löytämässä Sandarmohin ja Krasnyi Borin joukkohautoja Venäjän Karjalassa.

Haudoissa on tuhansia diktaattori Josif Stalinin ammuttamia ihmisiä. Joukossa on yli tuhat suomalaista. Venäjällä on sittemmin yritetty todistella, että mukana olisi suomalaisten sotilaiden jatkosodan aikana tappamia neuvostoliittolaisia sotavankeja. Suomalaistutkijoiden mukaan väitteet ovat vääriä.

Dmitrijevin oikeudenkäynti vaikuttaakin yhä vahvemmin poliittiselta näytelmältä, jolla yritetään hiljentää Venäjän veristä menneisyyttä kaivelevat tahot.

