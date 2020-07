Kun talouden toimintaa rajoitettiin koronapandemian vuoksi sekä Suomessa että muualla maailmassa, talouden näkymät muuttuivat hetkessä ihan synkiksi. Yritykset ennakoivat liikevaihdon romahtavan ja kannattavuuden katoavan.

Tällä viikolla näihin kevään väreihin on tullut lisää sävyjä. Ne eivät ole läheskään kaikki synkkiä. Pörssiyhtiöiden julkistamista tuloksista osa on todella hyviä, osa todella huonoja. Pääosa on jostain siltä välillä.

Kun Suomen taloutta vuosituhannen alun ajan nostattanut elektroniikkateollisuuden buumi hiipui, Suomen vienti palasi metsäteollisuuden kannattelemaksi. Metsäteollisuus pärjäsi melko hyvin finanssi- ja velkakrisiin jälkeiset ajat. Kiinan talouskasvu nostatti sellubuumin ja investointi-innon. Mutta nyt alalla näyttää hankalammalta.

Pandemia on voimistanut monia jo ennen pandemiaa havaittuja trendejä ja jyrkentänyt menossa olleita käänteitä. Paperin kysyntä oli hiipumassa ennen pandemiaakin, mutta nyt kysyntä romahti. Siitä kertoivat tällä viikolla sekä UPM että Stora Enso. Metsäteollisuus luottaa siihen, että epidemian hiipuessa kysyntä elpyy. Toinen vaihtoehto on tietysti se, että pandemian aiheuttamat muutokset kysynnässä eivät ole väliaikaisia, vaan maailman matka vähäisemmän paperin kulutuksen aikaan nopeutui.

Etätyökuukaudet ovat opettaneet ihmiset paperittomuuteen ja digipalveluiden käyttä­jiksi. Tämä oppi ei ehkä unohdu, vaikka pandemia joskus katoaakin. Enteitä siitä havaitsee muun muassa mediayhtiö Sanoman perjantaina julkistamista lukemista. Media Finlandin tilausmyynti kasvoi digitaalisten tilausten vetämänä.

Pörssiyhtiöiden alkuvuoden tuloksia yhdistelemällä pääsee kärryille siitä, mitä ihmiset tekivät alkuvuonna.

Matkustelu jäi (Finnair) ja liikkuminen väheni (Neste). Kotia kohennettiin ja ruokaa ostettiin reippaasti (Kesko, Tikkurila). Moni osti ruokansa valmiiksi pakattuna (Huhtamäki).

Sen sijaan uusia vaatteita etätyötään verkkareissa tehneet eivät tarvinneet (Stockmann). Ja kun lainoja olisi pitänyt maksella, tili olikin kuiva (Nordea).

