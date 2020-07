Vaikka kuntavaaleihin on vielä aikaa, on tarpeellista ryhtyä varautumaan niiden poikkeuksellisiin järjestelyihin. Koronaviruspandemian laantumista tai mahdollista uutta aaltoa on vaikea tässä vaiheessa ennakoida.

Varsinainen äänestyspäivä on 18. huhtikuuta 2021. Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 7. huhtikuuta ja päättyy 13. huhtikuuta.