Mies istui tyynenä uimarannalla ja katseli, kun hänen vapaana oleva koiransa tappoi luonnonsuojelulailla rauhoitetun valkoposkihanhen poikasen. Lintuja laskemassa ollut tutkija ei ehtinyt puuttua asiaan mutta soitti hätänumeroon. Mies kytki koiransa ja lähti.

Tämä tapahtui kuluneella viikolla Helsingissä. Toukokuussa läheisellä luodolla havaittiin valkoposkihanhien pesien tuhoaminen: munat rikottiin kepillä.

Kesäkuussa itäisellä Suomenlahdella tuhottiin satoja merimetson pesiä, osa kansallispuistoon kuuluvilla luodoilla.

Valkoposkihanhien pesiin kohdistunut tuho oli poikkeuksellista. Sen sijaan merimetsoyhdyskunnat kokevat vastaavaa hävitystä joka kesä. Häirintätalkootkaan eivät ole tavattomia.

Merimetsolla on huono maine. Laji näkyy maisemassa ja muuttaa elinympäristöään, kun pesimäluodon puut kuolevat ja kalliot peittyvät ulosteisiin. Merimetsoa syytetään myös kalarosvoksi ja mökkiläisten riesaksi. Sellaisena rauhoitettua lintua myös kohdellaan.

Tutkimus ei tue sitkeitä syytöksiä. Kalakannat eivät ole romahtaneet. Kasvillisuus elpyy nopeastisen jälkeen, kun linnut ovat jättäneet pesimäluodon. Puuston elpyminen kestää, mutta ulkoluodoilla se haittaa lähinnä muutaman kerran kesässä ohikulkevia veneilijöitä. Sitä paitsi puustoisia pesimäsaaria on hyvin vähän. Niiden kokonaispinta-ala on noin 30 hehtaaria, kun esimerkiksi avohakkuita tehdään vuosittain yli 100 000 hehtaarin alalla.

Valkoposkihanhet aiheuttavat vahinkoa maataloudelle, kun arktiset hanhet pysähtyvät muuttaessaan pelloille syömään. Vahingot ovat merkittäviä, ja ne pitää korvata viljelijöille. Hanhia voidaan myös houkutella erityisille lintupelloille.

Hanhien sijoittumista voidaan ohjata kasvillisuuden avulla kaupungeissakin, joissa hanhet koetaan häiritseviksi, koska ne ulostavat puistoihin ja rannoille. Hanhista myös pidetään, ja ne elävöittävät kaupunkikuvaa. Hanhenkakka sen sijaan on noussut merkillisiin mittasuhteisiin, kun samaan aikaan puistot täyttyvät roskista ja yleisin uimarannoilta kerätty roska on tupakantumppi.

Useimmat suhtautuvat niin hanhiin kuin merimetsoihinkin neutraalisti. Esille nousevatkin ylilyönnit. Vastakkainasettelua ylläpidetään puhumalla vain haitoista: hanhiongelma, lokkiongelma, merimetso-ongelma, naakkaongelma. . . Yliampuva suhtautuminen luontoon saa vastenmielisiä piirteitä, kun ensimmäisenä mieleen tuntuu tulevan tappaminen. Näin myös monilla poliitikoilla. Se hämmentää.

Ensin tulisi käyttää kaikki muut mahdolliset keinot, kuten hallittu häirintä. Helsingissä hanhista kertovat huomiokyltit on todettu tehokkaaksi Korkeasaaressa. Hanhien sijoittumista voidaan ohjata kasvillisuuden avulla. Ammattimaiset koirapartiotkin ovat auttaneet.

Omin päin toimiminen on luonnonsuojelurikos. Merimetsojen pesinnän häiritseminen voi myös johtaa siihen, että ulkoluodoilta häädetyt linnut siirtyvät pesimään sisäsaariston suojaan, lähemmäksi asutusta. Viime vuosina merimetsokannan kasvu on hidastunut: merikotka on ryhtynyt saalistamaan poikasia. Näin luonto alkaa itse säädellä kantaa.

Hanhia on paikoin paljon. Pääkaupunkiseudulla niiden määrä kasvoi viime vuodesta kymmenen prosenttia. Käyttöön pitää kuitenkin ottaa lailliset ja hallitut häirintäkeinot. Ei ole mitenkään kunniakasta rikkoa rauhoitettujen lintujen munia tai usuttaa koira tappamaan poikasia. Kaupunki ei ole vain ihmistä varten.

Kirjoittaja on ympäristöasioita seuraava HS:n toimittaja.