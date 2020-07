Kun Suomi meni maaliskuussa kiinni, arkeen hiipi outo tunne, jolle emme aina osanneet antaa nimeä.

Se otti minut valtaansa, kun leikkautin uhkarohkeasti koronan keskellä hiukseni ja ostin päälle hulvattoman kalliin hoitoaineen – olinhan minä töissä ja alakerran parturi kanveesissa. Kaveri osti netistä lahjakortin, jota tuskin koskaan käyttää. Toinen osti julkkiskokilta makaronilaatikkoa, josta maksoi mieluusti maltaita.

Joku liimasi taloni rappukäytävään lapun, jolla sai ilmoittautua auttamaan talon vanhuksia. Jotkut ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi hoivatöihin, kertoivat lehdet. Talossani yksi soitti Darudea parvekkeella, palvelus kai sekin.

Mikä ihme tuo meidät maalis-, huhti- ja toukokuussa vallannut humaus oli? Se oli solidaarisuus.

Politiikassa solidaarisuus on 1900-lukulaisen sanastolaarin antimia, osin takavuosien vasemmistolaisuuden sävyttämä. Pandemia on tehnyt käsitteestä taas muodikkaan.

Sillä on viitattu esimerkiksi siihen, miksi kaikkien pitäisi käyttää maskeja, noudattaa turvavälejä ja totella hallitusten suosituksia. Tauti talttuu vain, jos kaikki panevat yhteisen edun oman välittömän mukavuutensa tai etunsa edelle. Siis toimivat solidaarisesti.

”Pitäkää yllä solidaarisuuden henkeä”, parkaisi esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus koronan terveysohjeista Twitterissä maaliskuun puolivälissä.

Solidaarisuuden ytimessä on juuri yhteinen vastuu. Sanan alkuperä on ilmeisesti latinan ilmauksessa obligatio in solidum. Sillä viitattiin järjestelyyn, jossa perheen tai jonkin muun yhteisön jokainen jäsen oli rajattomasti vastuussa yhteisestä velasta. Solidaarisuus oli siis velvoite, joka sitoi ihmiset yhteen.

Nykyisin sanalla viitataan tietoisuuteen yhteisistä tavoitteista ja arvoista, jotka saavat auttamaan muita ryhmän jäseniä – siis kamppailemaan yhdessä. Tällainen solidaarisuus voi myös sulkea ulos: voimme olla solidaarisia muita HJK:n kannattajia tai omaa kansaamme kohtaan, mutta tuntea vastenmielisyyttä HIFK-faneja tai naapurimaata kohtaan. Pandemiassakin oleellinen kysymys on, missä solidaarisuuden raja menee.

Viime viikolla vastausta sai miettiä, kun seurasi Brysseliin kokoontuneiden EU-johtajien vääntöä unionin elpymispaketista.

Eurooppalaisen solidaarisuuden osoituksena esitelty paketti näyttäytyikin kustannus-hyötylaskelmana. Suomessakin pohdittiin sitä, saavatko paketin nettomaksajat rahalleen vastinetta tai jopa voittoa. Siksi ihmetytti, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel julisti sovun synnyttyä EU-johtajien osoittaneen ”yhteistä vastuuta ja solidaarisuutta”.

Tuntui, että unionissa jäljellä oli lähinnä solidaarisuuden vanha määritelmä: kaikkia hyödyttävä investointivelka, joka sitoo Euroopan ihmiset yhteen. Yhteisiä arvoja tai tavoitteita oli ilmassa vähemmän.

Brysselin rahanjako ei edes ollut pandemian pahin haaste solidaarisuudelle. Kohta jokin lääketehdas ilmoittaa, että heillä on toimiva koronarokote. Silloin on ratkaistava, kuka sitä saa ja kuka jää ilman. Silloin nähdään, onko olemassa globaalia solidaarisuutta vai kahmiiko kukin maa omilleen ne rokotteet, jotka vain irti saa. Suomikin on tukemassa WHO:n aloitteita, joissa jakelusta yritetään rakentaa reilua. Kun katsoi Brysselin kinastelua, ennuste ei vaikuttanut hyvältä.

Avunanto rokotteissa tai koronarahassa on helppo tuomita sinisilmäisyydeksi. Samoin Brysselin ”nuukan nelikon” tinkaamisen voi nähdä vauraiden maiden itsekkyytenä. Silloin vain unohtuu, että solidaarisuus on pandemian tärkein sana juuri siksi, että se on näiden liitto.

Solidaarisuus on eri asia kuin puhdas uhrautuva epäitsekkyys: se sisältää aina ajatuksen siitä, että kun yhteisö hyötyy, myös minä hyödyn. Siksi ei ole mitään syytä, miksei solidaarisessa järjestelyssä voisi vaatia muilta myös vastuuta – kuin Suomi tai ”nuuka nelikko”. Koronassa lähimmäisiä autettiin tietysti aivan pyyteettömästi, mutta Suomea tai lähikokkia tsempattiin myös siksi, että Suomi tai ravintola säilyisi. Rokotteissakin itsekkyys voi kostautua, mutta ilman sitä kilpajuoksua rokotteeseen tuskin olisi.

”Tässä voitti valistunut itsekkyys”, sanoi taloustieteilijä Sixten Korkman EU:n sovusta HS:ssä torstaina. Se oli osuvasti sanottu, solidaarisuudestakin.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies.