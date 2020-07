Espanja on ollut uutisissa viime kuukausina lähinnä vaikean koronavirusepidemiansa vuoksi. Sen varjoon on jäänyt maassa käytävä kiihkeä keskustelu entisen kuninkaan Juan Carlosin asemasta.

Tilanne on kuumentunut viime maaliskuustakin, jolloin Juan Carlosin poika, nykyinen kuningas Felipe ilmoitti, että hän kieltäytyy isänsä perinnöstä ja vie tältä myös hovin rahoituksen (HS 17.3.). Syynä olivat saudiarabialaiseen raidehankkeeseen liittyvä korruptioepäily ja tähän liittyvät kymmenien miljoonien eurojen varat veroparatiisissa. Tosin Espanjan lain mukaan Juan Carlosia ei voida syyttää kuningasvuosiensa teoista.

Jopa entinen pitkäaikainen sosialistipääministeri Felipe González joutui kaksi viikkoa sitten julkisesti puolustamaan entistä kuningasta. González muistutti espanjalaisia Juan Carlosin jättämästä ”historiallisesta perinnöstä” ja että jokainen on syytön kunnes toisin todetaan. Gonzálezin empatiasta ei ole todennäköisesti paljon apua, kun ihmiset ja viestimet pohtivat, mistä entisen kuninkaan valtava omaisuus itse asiassa onkaan peräisin.

Gonzálezin sanoissa on sikäli perää, että Juan Carlos toimi diktaattori Francisco Francon kuoleman jälkeisinä vuosina Espanjan hauraan demokratian takuumiehenä. Hänen suosiotaan kasvatti jämäkkä esiintyminen demokratian puolesta vuoden 1981 vallankaappausyrityksen aikana.

Sen sijaan 2000-luku on ollut skandaalien ja suosion romahduksen aikaa. Kuuluisin tapaus sattui vuonna 2012, kun ympäristöjärjestö WWF:n silloinen Espanjan kunniapuheenjohtaja Juan Carlos jäi kiinni keskellä syvää talouskriisiä salaiselta norsunmetsästysmatkalta Afrikasta. Käry kävi, kun kuningas mursi siellä lonkkansa. Niinpä Juan Carlos luopui osin poliittisista syistä kruunustaan vuonna 2014.

Espanjan lain mukaan Juan Carlos saa yhä kutsua itseään kuninkaaksi. Viestimet käyttävätkin hänestä usein nimitystä emerituskuningas. Nyt titteliä on vaadittu poistettavaksi. On myös esitetty, että hänet pitäisi karkottaa kuninkaallisesta palatsista Zarzuelasta. Emerituksesta on tullut taakka varsinaiselle kuninkaalle.

