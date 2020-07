Perinteisellä pankkibisneksellä ei mene juuri nyt kovin hyvin. Pandemia lisää luottotappioita, lisääntynyt sääntely sitoo kädet, rahaa myymällä ei nykyisessä korkoympäristössä kultaa vuole ja ala on murroksessa: pienet, vain verkossa toimivat ja kustannusrakenteeltaan kevyet rahoitusalan yritykset kasvattavat asiakasmääriään.

Nordean liiketulos heikkeni toisella neljänneksellä. Samoin kävi OP-ryhmän tulokselle. Espanjalainen Santander teki toisella neljänneksellä jopa 11 miljardin euron tappiot.

Nordean suuri omistaja, finanssikonserni Sampo on vahvistanut haluavansa ostaa brittiläisen vahinkovakuutusyhtiö Hastingsin.

Ihan valtava yllätys tämä ei ole. Sampo on viime vuodet viestinyt, että se ei ole enää kiinnostunut pankkibisneksestä. Ifin ja Topdanmarkin omistava Sampo on havainnut, että vakuutusbisnes on tuottavampaa, vapaampaa ja kiinnostavampaa. Sammon johtoon on nostettu vakuutusväkeä, ja Sampo on viestinyt, että se tutkii mahdollisuuksia laajentua Pohjois-Euroopassa. Sampolaisen tulkinnan mukaan Britannia on pohjoisessa. Sama tulkinta sijoittaa Benelux-maat Pohjois-Eurooppaan, mutta kankean bisneskulttuurin Saksaa ei.

