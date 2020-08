Viime kuukausina on ympäri maailmaa kummasteltu huolestuneena, että mitä ihmettä on tapahtumassa Kiinan ja muun maailman välisissä suhteissa. Monien mieleen on noussut kysymys, että tältäkö näyttäisi kiinalainen globaali johtajuus. Lyhyen ajan sisällä on purskahtanut pintaan hengästyttävän pitkä lista ongelmia.