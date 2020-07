Helsingissä on käynnissä uusien niittyjen ja ketojen suunnitelmallinen lisääminen. Suunta on sama kuin muualla maailmassa. Niittyjä on tuotu onnistuneesti kaupunkiin esimerkiksi Lontoossa Queen Elizabeth Olympic Parkissa ja Cityn alueeseen kuuluvalla Barbicanin alueella.

Tämä on hyvää kehitystä. Niityt ovat tärkeitä pölyttäjien kannalta, ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja sitovat hiiltä maaperään. Uusilla niityillä ja kedoilla voidaan paikata maatalouden muutoksesta johtuvaa köyhtymistä, joka näkyy perinnebiotooppien harvinaistumisena. Lisäksi niityt ovat kauniita.

Niityt voisivat auttaa hanhiongelman ratkaisemisessa. Valkoposkihanhet pitävät avarista nurmikkoalueista, joten osittainen niityttäminen saattaisi pitää ne poissa puistoista.

Nurmikon muuttaminen niityksi vaatii kuitenkin ammattitaitoa. Kustannuksiakin syntyy. Niityt myös vaativat hoitoa, toisin kuin moni luulee.

Monessa paikassa nurmikko on edelleen toimivin ratkaisu. Se on puistojen kulutusta kestävin vihreä osa, ja nurmikkokin voi olla monilajinen: nurmikkoheinien lisäksi valkoapila ja moni muu kukkiva kasvi kasvaa hyvin nurmikossa, jos sitä ei leikata aivan matalaksi.

