Rajavartiolaitos on testannut heinäkuussa Suomenlahdella uutta teknologiaa. Porkkalan merivalvonta-asemalta käsin on lennätetty kauko-ohjattavaa ja lähes kaksisataa kiloa painavaa ilma-alusta.

Kyse on Euroopan meriturvallisuusvirastolta lainassa olevasta kamerakopterista, joka voidaan lähettää valvomaan jopa sadan kilometrin päähän rannikolta. Kopteri on parhaillaan Länsi-Suomen merivartioston kokeiltavana (HS 30.7.).

Euroopan pakolaiskriisi ja koronaviruspandemia ovat osoittaneet, että rajavalvonnan pitää olla kunnossa ja ketterä sopeutumaan nopeisiin muutoksiin.

Kamerakopteri on mainio esimerkki siitä, miten kauas on kuljettu niistä ajoista, jolloin rajavartijoiden tärkeimmät varusteet olivat ehjät kumisaappaat ja hyvävainuinen koira.

Rajavartiolaitoksen edessä onkin tällä vuosikymmenellä laaja teknologinen päivityskierros. Sen tärkein osa on 1990-luvulta peräisin olevan Suomen maarajan ja merialueen teknisen valvontajärjestelmän uusiminen. Siinä on kyse ohjelmistosta sekä sensori- ja paikkatietojärjestelmästä, joka hälyttää luvattomasta rajanylityksestä ja osin tunnistaa hälytyksen aiheuttajan.

Valtio on jo myöntänyt sen modernisointiin rahaa, mutta lisää tarvitaan kymmeniä miljoonia euroja.

Rajavartiolaitos on rakentanut vuosikymmenten mittaan maa- ja merirajoille kiinteän valvontajärjestelmän, mutta sen rinnalle on vähitellen tullut mobiileja eli siirrettäviä laitteita. Käytännössä kyse on yleensä rajavartijoiden mukana kulkevista riistakameroista ja kameralennokeista.

Suunnitelmissa on myös tekoälyn hyödyntäminen. Osaan uudesta valvontatekniikasta voidaan yhdistää niin sanottu kohteeseen vaikutuskyky. Tarkkaan ei edes tiedetä, mitä kaikkea se voi pitää sisällään, mutta äärimmillään se voi tarkoittaa aseellista voimankäyttöä.

Toinen Rajavartiolaitoksen kalustohuoli on kolmen ikääntyvän ulkovartiolaivan korvaaminen.

Niiden tilalle toivotaan kahta nykyistä isompaa ja tehokkaampaan öljyntorjuntaan kykenevää alusta.

