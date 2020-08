Monet Yhdysvaltojen osavaltioista alkoivat purkaa talouden eristystoimia nopeasti koronaviruspandemian ensimmäisen iskun jälkeen. Liian nopeasti nykyisestä tartuntatilanteesta päätellen.

Yhdysvalloissa noin 4,5 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan ja yli 150 000 on kuollut. Uusien tartuntojen määrä alkoi keväällä hitaasti vähentyä, mutta määrä kääntyi talouden avaamisen jälkeen jyrkkään kasvuun kesällä. Tilanne on nyt pahin niissä osavaltioissa, jotka pitivät kovinta kiirettä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump patisti osavaltioita palaamaan nopeasti normaaliin arkeen – nähtävästi siksi, että talouskasvu ei vaarantuisi ja vaarantaisi hänen asemiaan syksyn presidentinvaaleissa.

Euroopassakin tilanne heikkenee, mutta pitkä odotteluaika ennen talouden avaamista näyttää johtavan parempaan tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain keskuspankki varoitti keskiviikkona, että pandemian ensi-iskun jälkeinen elpyminen hidastuu. Muutos näkyy jo työllisyysnumeroissa, ravintoloiden varauksissa ja luottokorttiostoissa. Uutta elvytyspakettiakin rakennellaan. Eli kalliiksi tulee kiire, eikä tilanne kuitenkaan ehdi oieta Trumpin toivomassa aikataulussa.

