Kesän kuluessa moni suomalainen on matkustanut tavallista enemmän kotimaassa, kun ulkomaanmatkailu on rajoitettua. Samaan aikaan hotellit ja ravintolat ovat vapautuneet asteittain koronavirusrajoituksista, jotka keväällä pysäyttivät liiketoiminnan kuin seinään. Kesällä on päästy kuromaan umpeen kevään menetyksiä.

Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä ei ole tammi–kesäkuussa juurikaan kasvanut verrattuna edellisvuoteen. Tästä ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä, että yritykset olisivat jo päässeet pahimman yli. Varsinkin pienemmistä yrityksistä moni lopettaa liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi myös ilman konkurssia.

Koronavirusaika on kohdellut yrityksiä hyvin eri tavoin eri toimialoilla. Esimerkiksi puutarha- ja rakennusalan sekä vähittäiskaupan myynti on kasvanut, mutta erikoisliikkeet, kuten vaatekauppa, ovat vaikeuksissa. Myös majoitus- ja ravintola-alan liiketoiminta on yhä vähäistä verrattuna koronaviruskriisiä edeltävään aikaan. Lähestyvä syksy on Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvojan Maran mukaan iso kysymysmerkki. Ravintolat ja hotellit eivät toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan kestäisi viruksen toista aaltoa ja tiukkoja rajoituksia toistamiseen.

Ulkomaisten matkailijoiden puuttumisesta kärsivät kesällä eniten pääkaupunkiseutu ja Itä-Suomi. Tärkeimmistä tulijamaista Suomeen on saanut matkustaa vain Saksasta muttei Venäjältä, Kiinasta, Britanniasta tai Ruotsista. Koronaviruspandemian jatkuessa Lapin tuleva talvisesonki näyttää huonolta.

Helsingissä hotellien käyttöaste oli kesäkuussa vain hieman yli 20 prosenttia. Syksyllä myös liikematkustajien vähäisyys näkyy hotelleissa. Ravintolat ja hotellit ovat heinäkuussa tehneet pääosin tappiota. Julkisuudessa vähemmälle huomiolle ovat jääneet henkilöstö- ja opiskelijaravintolat, joille etätöiden ja etäopiskelun jatkuminen voi olla kohtalokasta.

Matalakatteinen ravintola-ala on perustanut kannattavuutensa hyvin ennustettavaan volyymiin. Nyt tätä varmuutta ei ole. Alan työntekijät ovat pienipalkkaisia, joista moni on edelleen lomautettuna tai osa-aikaistettu.

