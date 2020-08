Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti kesäkuussa, että hän aikoo vetää amerikkalaisia joukkoja pois Nato-liittolaisensa Saksan maaperältä.

Tieto tuli yllätyksenä, vaikka Trumpin nihkeä asenne Saksaa kohtaan onkin yleisesti tunnettua. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan päätöksestä ei varoitettu etukäteen sen enempää Saksan hallitusta kuin sotilasliitto Natoa.

Yhdysvalloilla on Saksassa noin 36 000 sotilasta, joista nyt on päätetty siirtää pois noin 11 900. Saksassa yhä olevien amerikkalaissotilaiden määrä on siis poikkeuksellisen suuri, vaikka se ei ole enää lähelläkään kylmän sodan lukuja. Tuolloin sotilaita oli lähes kymmenen kertaa enemmän.

Trumpin hallinto julkaisi joukkojen vetämiseen liittyviä tietoja viime viikolla. Kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä selvillä, mutta tärkeitä esikuntia muuttaa Stuttgartista Belgiaan, hävittäjäyksikkö Italiaan ja kokonainen panssaroitu prikaati Yhdysvaltoihin. Tosin sieltä käsin sen on tarkoitus tehdä rotaatioita Itä-Eurooppaan. Kyse on valtavasta operaatiosta, jonka arvellaan maksavan miljardeja dollareita ja kestävän vuosia.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon on perustellut joukkojen siirtoja sillä, että se parantaa maan turvallisuutta ja mahdollisuuksia vastata uhkiin. Presidentti Trump on kuitenkin sanonut julkisesti, että hänen mielestään Saksa käyttää liian vähän rahaa puolustukseensa ja ettei ole Yhdysvaltain asia maksaa Saksan puolustuksesta. Trumpilla näyttää olevan tarve rangaista Saksaa, joka ei käytä hänen mielestään tarpeeksi suurta osaa bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin.

Hiukan huvittuneisuutta onkin aiheuttanut se, että Belgia ja Italia käyttävät puolustusmenoihin suhteellisesti vielä vähemmän rahaa kuin Saksa.

Trumpin päätöstä on arvosteltu Atlantin molemmin puolin. Joukkojen siirron pelätään syövän Naton uskottavuutta ja sen suurimman hyötyjän olevan Venäjä. Yhdysvalloissa kriittiset äänet ovat koventuneet molemmista pääpuolueista. Onkin epäilty, että päätös pyörretään, jos demokraattien ehdokas Joe Biden valitaan presidentiksi.

