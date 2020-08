Tällä viikolla varmistui vihdoin se, että amerikkalainen verkkokauppajätti Amazon tulee Pohjoismaihin. Yhtiö joutui paljastamaan suunnitelmansa, koska julkisuuteen vuoti tieto, miten sen lähes valmista ruotsinkielistä sivustoa pääsee tutkimaan. Nyttemmin tämä porsaanreikä on tukittu.

Amazon asettuu ensin Ruotsiin, mutta on epäilty, että seuraavina olisivat vuorossa Suomi, Tanska ja Norja. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, on vielä hämärän peitossa.

Yksityiskohtia ei ole paljastettu, mutta valistuneiden arvausten mukaan toiminta alkaisi Ruotsissa elo–syyskuussa. Ruotsiin pystytetään todennäköisesti iso logistiikkakeskus.

Amazonin rantautumista Pohjolaan on sekä karsastettu että toivottu. Kuluttajien kannalta hintakilpailu ja tarjonnan kasvaminen ovat tietenkin hyviä asioita.

Yhtiö on kuitenkin pelätty kilpailija ja sen valtava tarjonta tulee muuttamaan täkäläistä verkkokauppaa merkittävästi. Toisaalta se tarjoaa paikallisille yrityksille maailmanlaajuisen markkinointikanavan. Amazonia on kuitenkin arvosteltu siitä, että sillä on rehellisen kilpailun kannalta liian hallitseva markkina-asema.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.