Keskustan puoluekokouksiin osallistuu tuhansia ihmisiä. Kuva on viime vuoden kokouksen henkilövalinnoista.

Lähiviikkoina nähdään melkoinen puoluekokoussuma. Sdp järjestää kokouksensa noin kahden viikon kuluttua Tampereella. Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna kokoustavat kokoomus ja keskusta.

Vihreiden kokous on 19.–20. syyskuuta, Rkp:llä viikkoa myöhemmin Vantaalla. Samana viikonloppuna on myös perussuomalaisten puolueneuvoston kokous. Kaikki nämä kokoukset on jo kertaalleen siirretty koronaviruksen takia.