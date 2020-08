Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti julkaisi heinäkuun lopulla puolustusministeri Peter Hultqvistin debattikirjoituksen, jossa hän käsitteli laajasti Ruotsin puolustuspolitiikkaa. Hultqvist nosti kirjoituksessaan näkyvälle sijalle Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventämisen.

Hultqvist muistutti, että Ruotsi on mukana monissa puolustusyhteistyöjärjestelyissä, mutta että Suomen kanssa yhteistyö on viety kaikkein pisimmälle. Se sisältää jopa operatiivista suunnittelua sodan ajan yhteistoiminnasta.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat parhaillaan kahdenvälisestä isäntämaasopimuksesta. Maiden puolustusministerit ovat kertoneet aiemmin julkisuuteen, että se mahdollistaisi yhteisten operaatioiden toteuttamisen Suomessa ja Ruotsissa.

Hultqvistin mukaan kahdenvälinen isäntämaasopimus edellyttää uutta lainsäädäntöä, joka on valmisteilla. Tarkoitus on helpottaa kriisitilanteessa avun vastaanottoa ja lähettämistä. Tämä edellyttää, että suomalaiset pystyvät toimimaan jouhevasti Ruotsissa ja ruotsalaiset Suomessa. Kyse on joukoille paikallisesti annettavasta sotilas- ja siviilituesta, jota on suunniteltava etukäteen.

Toivottavasti Suomen ja Ruotsin kaavailemasta sopimuksesta osataan kertoa riittävän avoimesti ja selkokielellä. Suomessa isäntämaatukisopimus-sanalla on huono kaiku. Se johtuu Suomen sotilasliitto Naton kanssa syksyllä 2014 allekirjoittamasta isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Sitä koskeva viestintä epäonnistui ja asiasta tuli turhan päiten sisäpoliittinen pelinappula.

Naton kanssa tehty sopimus on kehikko, jonka avulla helpotetaan mahdollisen sotilaallisen avun saantia ja autetaan ulkomaisten joukkojen toimintaa Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä sotaharjoituksissa.

Ulkomaisten joukkojen tulo vieraaseen maahan aiheuttaa lukemattomia käytännön järjestelyjä, joista pitää sopia. Ihan alkaen vaikka siitä, että millaisilla ajoneuvoilla saa Suomen lakien mukaan yleisillä teillä liikkua vai pitääkö esimerkiksi Suomeen tuoduille Stryker-vaunuille järjestää junakuljetukset.

