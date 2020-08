Kotihoidon työntekijöillä on tunnetusti tiukka aikataulu työssään, koska hoidettavia on yleensä yhtä työntekijää kohti paljon.

Varsinkin suurissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, autolla liikkuvien hoitajien ongelmaksi on tullut pysäköinti. Pysäköintipaikan etsimiseen saattaa kulua kohtuuttomasti aikaa, mikä on aina pois asiakkaan luona vietetystä ajasta. Toisinaan hoitajat joutuvat pysäköimään autonsa myös luvattomalle paikalle. Seurauksena on tietysti pysäköintivirhemaksu, jonka hoitaja maksaa itse.

Epäkohtaan on vihdoin tulossa korjaus kesäkuussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain ansiosta. Sen mukaan kotihoitajat ja vastaavat työntekijät voivat pysäköidä ilman aikarajaa kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla mutta myös kaduilla, joilla pysäköinti on kielletty (HS 6.8.). Ajoneuvossa on silloin oltava kunnan myöntämä pysäköintitunnus.

Vanhusten kotihoidon tarve kasvaa lähivuosina entisestään. Siksi työntekijöiden työhyvinvointiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Tulevaisuudessa olisi järkevää myös suunnitella asumista siten, että kotihoidon asukkaat voisivat asua lähellä toisiaan. Se vähentäisi hoitajien liikkumiseen käyttämää aikaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.