Presidentti Tarja Halonen on herättänyt hämmennystä lausunnoillaan Ruotsin korona­virus­politiikasta.

Ylen Politiikkaradiossa hän kehui Saksan ja Suomen naisjohtajia, mutta heitti piikin länsinaapurille:

”Kaikki ne maat, joissa naisilla on ollut hyvä tai vahva asema ja joissa on vielä ­ollut naisjohtaja, niin näyttää siltä, että tämä tilanne on mennyt paremmin. Jopa niin, että pohjoinen hyvinvointiyhteiskunta, joka on hyvin tasa-arvoinen, niin meidän läntinen naapurimaamme Ruotsi ei näytä pärjäävän kovin hyvin, mutta siellä onkin miehet johdossa.”

Halosen mielestä naiset ymmärtävät koronaviruksen kaltaisia uusia turvallisuusuhkia paremmin kuin miehet, jotka ovat kiinnostuneempia sotilaallisista uhkista.

Iltapäivälehti Aftonbladet uutisoi maanantaina Halosen puheet ja kutsui kommenttia ”iskuksi Ruotsia vastaan”.

Halosen heiton merkitystä ei kannata liioitella. Halonen nauttii roolistaan suorapuheisena Hurja-Tarjana, eikä Ruot­sissa hätkähdetä räväkkää debattia.

Presidentin logiikkaa voi silti ihmetellä, sillä hänen arvostamansa tasa-arvoinen hyvin­vointi­valtio luotiin Ruotsi edellä – ja silloinkin maata johtivat miehet.

