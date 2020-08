Evankelis-luterilainen kirkko jatkaa räpiköintiään syvässä kriisissä. Suhde saman­suku­puolisten kirkko­vihkimiseen jakaa piispoja yhä.

Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun piispoilta pyydettiin selvää vastausta siihen, pitääkö tai saako homo­pareja vihkiä kirkossa. Nyt näyttää siltä, ettei vastausta saada vieläkään, kun kirkolliskokous pidetään tällä viikolla Turussa.

Selvän vastauksen sijasta piispat saivat kasaan kymmenen sivua pitkän tekstin, jossa on kuusi erilaista toimintamallia. Kompromissiksi tarjotaan mallia, jossa pappi voi itse päättää, vihkiäkö vai ei.

Kirkko pesee siis asiasta kätensä ja siirtää vastuun yksilölle. Parempi laiha sopu kuin lihava riita, sanotaan. Näin laiha sopu uhkaa kuitenkin jatkaa kirkon hajoamista. Kun instituutio, joka vaatii uskoa, alkaa itse näyttää epäuskottavalta, ollaan huonossa tilanteessa.

Yhteiskuntaa ohjaavat lait. Jos yhteiskunta toimisi kuten kirkko, olisi tuomarin omastatunnosta ja persoonasta kiinni, kuinka hän lakia lukisi. Sellaista ei kutsuttaisi oikeudeksi vaan mielivallaksi.

Arkkipiispa Tapio Luoma on puolustanut piispojen nyt sorvaamaa kompromissia sillä, että asia on piispoille henkilökohtaisesti niin kovin vaikea. Hänen mukaansa prosessi on kuitenkin ollut ”rakentava ja hyvä, vaikka yksimielistä skenaariota ei löydettykään” (HS 9.8.).

Arkkipiispa näyttäisi suhtautuvan piispojen sielulliseen painiin ymmärtäväisemmin ja hienotunteisemmin kuin niihin ihmisiin, joiden tunteita ja ihmis­arvoa kirkon näkemys loukkaa.

Ihmisillä riittää tässä ajassa huolia ja pelkoja koronaviruksesta rahojen riittävyyteen ja mielenterveyden kestävyyteen. Kirkolla olisi isoja asioita tehtävänään.

Sen sijaan piispat ovat kuluttaneet kaksi pitkää vuotta sen miettimiseen, voiko kirkko vihkiä kaksi toisiaan rakastavaa ­ihmistä avioliittoon. Ei ihme, että niin monet kirkon jäsenet äänestävät jaloillaan.

Jeesuksen tärkein käsky oli: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Siinä se on sanottu. Miksi piispat eivät kuuntele?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.