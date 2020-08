Maan hallitus ja Hel­singin seudun liikenne (HSL) tiedottivat torstaina maski­suosituksesta joukko­liikenteessä. HSL:ssä pelätään suosituksen aiheuttavan lisää rahan­menetyksiä kunta­yhtymälle, jonka taloutta koronavirusepidemia on koetellut ankarasti.

HSL järjestää Helsingin seudun yhdeksän kunnan joukkoliikenteen palvelut. Osuus koko maan joukkoliikenteestä on 67 prosenttia. Isoimpien kaupungin mitassa osuus on jopa 80 prosenttia.

Korona on tehnyt pahaa jälkeä. HSL on nostanut pankeilta ja Kuntarahoitukselta jo 50 miljoonaa euroa. Lisäksi HSL:n hallitus on antanut toimitusjohtaja Suvi Rihtniemelle valtuudet 200 miljoonan euron lainanottoon.

Maan hallitus on luvannut lisätalousarviossaan tukea joukkoliikenteen järjestämistä sadalla miljoonalla eurolla. Jos raha jaettaisiin järjestämisen suhteessa, HSL:lle kuuluisi siitä 80 prosenttia eli yhtä monta miljoonaa euroa. Hallituslähteistä tihkuneiden tietojen mukaan HSL on kuitenkin saamassa summasta vain puolet, 50 miljoonaa euroa.

HSL:n lipputulot ovat pudonneet koronaviruspandemian aikana 70 prosenttia. Samanaikaisesti menot eli liikenneyrittäjien sopimuskorvaukset pysyvät entisellään. Yhtälö on mahdoton.

Lipputulot eivät ole Helsingin seudun liikenteen koko tulonlähde, vaan muu rahoitus tulee yhdeksän kunnan kunta­osuuksista. Nyt HSL:ssä ­ollaan matkustajamäärien romahtami­sen lisäksi huolissaan siitä, onko kunnilla pian enää varaa maksaa osuuksiaan.

Odotettavissa on lipunhintojen korotuksia, mikä vähentää halukkuutta matkustaa joukkoliikenteellä entisestään. Myös bussiyritysten pitkän matkan vuorojen matkustajamäärien pudotus on ollut katastrofaalinen. On pelättävissä, ­ettei HSL:llä pian enää ole, keneltä tilata palvelua.

Joukkoliikenteessä on paljon pelissä. Sen käyttäjät ovat keskimäärin vähävaraisempaa väestöä. He ovat kuitenkin niitä, joiden työllä tämä maa nyt pyörii. Jos sairaanhoitajat, lastentarhanopettajat tai kaupan myyjät eivät pääse töihin, Helsingin seudun pyörät pysähtyvät.

