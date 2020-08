Koulujen alkaminen on ollut helpotus monen koululaisen vanhemmalle, sillä lastenhoidon järjestäminen loma-ajalla on usein iso riesa. Liian moni isä ja äiti on joutunut työpaikallaan huolehtimaan siitä, miten lapset pärjäävät yksin kotona. Kännykkä ei ole hyvä lastenhoitaja.

Koulu ei kuitenkaan yksin täytä lapsen päivää. Varsinkin nuorempien koululaisten päivät ovat lyhyitä, joten he joutuvat usein viettämään monta tuntia yksin kotona.

Takavuosina tilanne oli vielä huonompi, mutta presidentin puolison Eeva Ahtisaaren aloitteesta syntynyt iltapäivätoiminta on tarjonnut eka- ja tokaluokkalaisille koululaisille valvottua iltapäivätoimintaa vuodesta 2003 alkaen.

Iltapäivätoiminta on toiminut hyvin, joten eikö sitä kannattaisi laajentaa? Niin uskovat ainakin Mothers in Business -järjestön toiminnanjohtaja Annica Moore ja puheenjohtaja Susanna Mikkonen, jotka ehdottivat ongelmaan ratkaisua Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 10.8.).

Heidän mielestään Suomessakin olisi syytä kokeilla ruotsalaista fritidshem-systeemiä, joka tarjoaa valvottua toimintaa alle 12-vuotiaille lapsille niin loma-aikoina kuin myös ennen koulupäivää ja sen jälkeen.

Fritidshem eli ”fritis” on toiminut Ruotsissa pitkään, ja se on hyvin suosittu. Sitä käyttää noin neljä viidestä 6–9-vuotiaasta ja melkein joka viides 10–12-vuotias.

Mooren ja Mikkosen mielestä tällainen toiminta tukisi Suomessakin erityisesti naisten työssäkäyntiä ja siten myös sukupuolten tasa-arvoa.

Tutkimusten mukaan varsinkin naiset ovat tinkineet ammatillisista haaveistaan, koska eivät ole halunneet maksattaa työuraansa lapsillaan. Se on huono asia tasa-arvolle, mutta myös kansantaloudelle.

Koronaviruskriisin aikana nykyinen hallitus on osannut alusta lähtien nähdä sen, miten tärkeitä yhteiskunnan ydintoimintoja päiväkodit ja koulut ovat. Avainministerien iällä ja sukupuolella on voinut olla asiaan vaikutusta.

Lasten iltapäivätoiminnan kehittäminen sopisi hyvin tähän ajatteluun, sillä se tukisi työllisyyttä ja vahvistaisi tasa-arvoa sekä ehkä myös rohkaisisi suomalaisia tekemään lisää lapsia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.