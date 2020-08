Koronavirus­epidemia aiheuttaa ketju­reaktioita, joissa yhtäällä tehdyt torjunta­toimet vaikeuttavat ihmisten elämää toisaalla.

Helsingin kaupunki on päättänyt perua jo sovittuja seurojen liikuntasalivuoroja kymmenissä kouluissa. Päätös koskee kaikkiaan noin 460 viikkotuntia eri puolilla kaupunkia. Kyse on ryhmäliikunnasta, joten päätös koskettaa suurta määrää lapsia ja nuoria. Vastaavia päätöksiä on vireillä muissakin kunnissa.

Salivuorojen peruuttaminen johtuu siitä, että liikuntatiloja muutetaan useissa kouluissa opetus- ja ruokailutiloiksi, jotta oppilaille pystytään takaamaan riittävät turvavälit koulupäivän aikana. Kun tilat on täytetty pulpeteilla tai pöydillä, niitä ei voida helposti palauttaa liikuntasaleiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Helsingissä on tavallisestikin pulaa seurojen liikuntatiloista. Koronavirusepidemia on vienyt tilanteen äärirajoille.

Uusin päätös on herättänyt huolta ja suuttumusta, sillä se vetää monen lapsen harrastukselta maton alta. Harrastusten alkamista syksyllä on kevätkauden raskaiden poikkeusolojen jälkeen odotettu.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastus voi tuntua ylimääräiseltä kivalta, josta voidaan nyt tinkiä. Kysymys on kuitenkin tärkeästä asiasta. Liikunta on tärkeää fyysiselle hyvinvoinnille sekä sosiaaliselle ja henkiselle kasvulle. Seuroissa opitaan yhdessä tekemistä, siellä saa kavereita ja itsetunto vahvistuu. Harrastusten katkeamisella voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin.

Liikuntatilojen vähentämisestä on huolestunut myös Olympiakomitea, joka toivoo kunnilta ja seuroilta luovaa ajattelua korvaavien tilojen etsimisessä.

Voisiko ruokailua järjestää luokissa, jolloin liikuntatiloja voitaisiin käyttää liikuntaan? Suunnittelu on epä­onnistunut, jos eri tiloja ei voida joustavasti muunnella käyttötarkoituksen mukaan.

Jos kysymys on ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä, niille luulisi löytyvän muitakin paikkoja kuin liikuntasalit. Onhan kaupunki etätyön takia täynnä tyhjiä ­tiloja.

Ei tällaista asiaa voi olla mahdotonta ratkaista, kunhan peliin pannaan luovaa mieltä ja raikasta ajattelua.

