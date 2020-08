Kesän aikana on uutisoitu lukuisista rajuista liikenne­onnettomuuksista, joissa on kuollut useita ihmisiä. Tapauksia on yhdistänyt moni asia: valoisa kesä­yö, alko­holi ja törkeä yli­nopeus. Auton ratissa on yleensä ollut nuori kuljettaja, eikä turvavöitä ole käytetty.

Suomessa on ollut virallisena tavoitteena puolittaa liikennekuolemien määrä vuodesta 2010 tähän vuoteen mennessä. Se tarkoittaisi tänä vuonna korkeintaan 136:ta kuollutta. Heinäkuun loppuun mennessä kuolleita oli jo 122, joten tavoite ei ole toteutumassa. Aiempi hyvä kehitys näyttäisi pysähtyvän.

Elokuussa liikennekuolemia on tapahtunut alkukesän tahtiin. Viime viikolla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kolme nuorta kuoli ulosajossa Nokialla. Vain pari päivää aiemmin yksi kuoli ja kolme loukkaantui ulosajossa Ikaalisissa. Kyydissä oli neljä 20-vuotiasta nuorta.

Ahdistavan koronaviruskevään päättyminen voi olla yksi selitys kaahailulle. Kun ­ravintolat olivat pitkään kiinni ja festa­reitakaan ei ole, mitä nuoret tekevät? He lähtevät autoilla, ­mopoilla ja moottoripyörillä porukalla liikkeelle. Liikennepsykologi ja tutkija Martti Peräaho kuvaili käyttäytymistä lehmät laitumelle -ilmiöksi Ylen haastattelussa heinäkuussa. Vapauden tunne ja alkoholin käyttö johtavat helposti siihen, että oman käyttäytymisen seuraukset unohtuvat.

Poliisi on keväästä lähtien havainnut maanteillä järjettömän kovia ylinopeuksia. Eräässä tapauksessa poliisi mittasi ylinopeudeksi peräti sata kilometriä tunnissa. Holtittomuus maanteillä on lisääntynyt.

Liikennekuolemat ovat vähentyneet huomattavasti autoilun alkuajoista. Viime vuonna Helsingissä ei kuollut yhtään jalankulkijaa, ensimmäistä kertaa sataan vuoteen.

1960- ja 1970-luvuilla liikenne oli paljon vaarallisempaa, vaikka autoja oli vähemmän. Vielä 2000-luvun alussa liikenteessä kuoli yli 400 ihmistä vuodessa.

Nyt autot ovat turvallisempia ja tiet tasaisempia, mutta turvallisuudesta vastaa viime kädessä kuljettaja. Liikennesäännöt ja nopeusrajoituksetkaan eivät auta, jos niitä ei noudateta. Liikenneturvallisuus paranee vain asennetta korjaamalla.

