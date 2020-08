Pääkaupunkiseudulla asunnoista on niin kova kysyntä, että lähes mikä vain menee kaupaksi. Vanhan sanonnan mukaan hullu ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Helsingissä ja naapurikunnissa kaikilla – varsinkaan vähävaraisilla – ei kuitenkaan ole vaihtoehtoja.

Arkkitehtiliitto on syystäkin huolissaan siitä, että uusia asuntoja suunnitellaan lähinnä sijoittajille eikä asukkaille. Helsingin Sompasaareen on suunniteltu asuntoja, joiden makuuhuoneissa ei ole oikeaa ikkunaa, vain sisäikkuna olohuoneeseen.

Eivätkä nämä kaksiot edes ole halpoja, vaan hinnat vaihtelevat 400 000 euron molemmin puolin.

Uusien asuntojen pohjaratkaisut eivät useinkaan vastaa yleistä käsitystä toimivasta asunnosta. Lähes poikkeuksetta keittiöt on typistetty olohuoneen yhden seinustan kaappi- ja kodinkonerivistöksi.

Monissa olohuoneissa asukas pyörittelee ihmeissään huonekalujaan, kun kunnolliselle ruokapöydälle ja olohuoneen kalusteille ei ole tilaa. Asunnon välittäjä saattaa sitten lohduttaa, että lasitetulla parvekkeella on lisää tilaa.

Yksi syy on rakentamisen tehokkuus, kun jokaiseen kerrokseen pitää ahtaa mahdollisimman monta asuntoa. Talojen rungoista tulee paksuja, ja huoneistoissa on pitkiä ja pimeitä käytäviä ja kummallinen pohjaratkaisu.

Asuntoja rakennetaan nyt kovaa vauhtia kasvukeskuksiin. Välillä tulee myös sutta ja sekundaa.

Erikoisinta on kuitenkin into rakentaa koko ajan lisää pieniä yksiöitä. Yhtä erikoista on kova into asua niissä.

Suomi on niin suuri ja harvaan asuttu maa, että luulisi tilaa löytyvän ihan oikeillekin asunnoille.

Vantaalle on rakennettu jopa 15 neliön koppeja asunnoiksi. Ratkaisun voisi ymmärtää, jos ne olisivat halpoja, mutta neliövuokra on kova.

Asumisväljyys on yleensä ollut tavoite, kun elintaso nousee. Helsingissä asumisväljyys ei kuitenkaan ole juuri lisääntynyt. Moni havahtuikin kotinsa ahtauteen, kun koronaviruskriisi pakotti etätöihin. Eikö suomalaisille voisi jo tarjota parempaa?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.