Työllisyysaste pitäisi Suomessa saada selvästi nykyistä korkeammaksi, jotta hyvinvointivaltion palvelut ja etuudet pystytään myös tulevaisuudessa rahoittamaan. Keskeinen keino tämän toteuttamiseksi on saada eläkeikää lähestyvät pysymään nykyistä pitempään töissä. Suomen työllisyysaste on edelleen selvästi matalampi kuin muissa Pohjoismaissa, ja ero Ruotsiin on suurin nimenomaan 60–64-vuotiaiden kohdalla.