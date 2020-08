Nuha on pieni asia, josta on tullut iso ongelma. Kouluissa ja päiväkodeissa on korostettu, ettei lasta saa viedä hoitoon tai kouluun, jos hänellä on pieniäkin sairauden oireita, esimerkiksi vuotava nenä.

Helsingin kaupunki on ohjeistanut, ettei kouluun pidä palata ennen kuin oireet ovat kadonneet ja koronavirustestin tulos on negatiivinen (HS 21.8.).

Tampereella on otettu lievempi linja: kouluun voi palata, kunhan oireet ovat olleet vuorokauden poissa.

Pitkät testijonot ovat ajaneet monet vanhemmat mahdottomaan tilanteeseen, jos jokaisen nuhan takia pitää odottaa viikon verran testiä ja sen tulosta. Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on lieventänyt kantaansa ja sanoo, ettei testiin tarvitse mennä, jos oireet ehtivät ennen testiaikaa kadota.

Suomalaiset ovat yleensä tunnollisia ja yrittävät noudattaa ristiriitaisiakin ohjeita. Nyt se ei ole kuitenkaan helppoa. Joko viranomaisten pitäisi antaa selvät ohjeet, joita on myös mahdollista noudattaa, tai sitten vanhemmille pitää antaa mahdollisuus käyttää asiassa omaa harkintaansa.

Nykyiset sekavat ohjeet eivät tuota vanhemmille kuin huonon omantunnon ja pahan mielen.

