Tyttöjen ja poikien ennestään suuret oppimis­erot ovat taas kasvaneet. Pisa-tutkimuksissa suomalaisten poikien ja tyttöjen ero luku­taidossa on OECD-maiden suurin. Perus­koulun päättö­todistuksessa tytöillä on kaikissa aineissa paremmat arvosanat kuin pojilla. Pudokkaista valtaosa on poikia.

Ongelma tiedetään, mutta miten se ratkaistaan? Usein asiasta syytetään poikien huonoa asennetta. Poikien pitäisi olla innostuneempia koulutyöstä ja lukea kirjoja – siis olla enemmän tyttöjen kaltaisia.

Mutta jospa juuri se ei onnistu. Erikoislääkäri Ilkka Kaitila, professori Nina Sajaniemi ja lastenpsykiatri Vappu Taipale ­arvelivat mielipidekirjoituksessaan (HS 23.8.), että pojille heidän sukupuolensa on koulu­menestyksen vaarantava riskitekijä. Kirjoittajien mielestä poikien aivot yksinkertaisesti kyp­syvät hitaammin kuin tyttöjen, mikä pitäisi ottaa huo­mioon opintojen suun­nittelussa. Nykyinen itse­ohjautuvuus ei näytä sopivan kaikille po­jille.

Tytöt kehittyvät poikia nopeammin, mutta se ei koulussa paljon näy. Yksi keino on olemassa: koulun voi jo nyt aloittaa joustavasti lapsen kouluvalmiuden mukaan, mutta toistaiseksi aivan liian harva käyttää tätä mahdollisuutta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.