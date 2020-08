Yhdysvaltojen republikaaninen puolue nimitti maanantaina Donald Trumpin virallisesti puolueen presidentti­ehdokkaaksi. Trumpin mukaan edessä ovat ”historian tärkeimmät vaalit”.

Tärkeimmät ne ovat ainakin Trumpille itselleen. Jos Trumpista tulee marraskuussa tavallinen kansalainen, häntä voi odottaa oikeusjuttujen vuori.

Oikeusjutut eivät ole Trumpille mikään uusi asia. USA Today -lehden mukaan Trump oli vuoteen 2016 mennessä ollut puolella tai toisella mukana 4 095 oikeusjutussa. Presidenttinä toimiessaan Trump on voinut torjua tutkijoita virkansa avulla, mutta marraskuussa tilanne voi muuttua.

New Yorkissa on parhaillaan menossa kaksikin laajaa tutkimusta Trumpin yhtiön epäillyistä väärinkäytöksistä. Kesällä korkein oikeus päätti, että tutkijoilla on oikeus saada Trumpin verotiedot. Valitusten vuoksi asia venyy kuitenkin yli syksyn vaalien.

Neljä vuotta sitten Donald Trump julisti panevansa vastaehdokkaansa Hillary Clintonin vankilaan ja johti huutokuoroa: ”Lock her up!”

Demokraatit ovat jo kääntäneet monta Trumpin iskulausetta häntä vastaan, kohta ehkä tämänkin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.