Poliittisista valtio­sihteereistä koostunut työ­ryhmä ehdotti keski­viikkona, että viisi­päiväisestä postin jakelusta luovutaan haja-asutus­alueilla. Vuodesta 2022 alkaen postia kannettaisiin vain kolme kertaa viikossa.

Muutos vähentäisi tehtävän työn määrää. Postinkantajien huoli on, miten vähenevä työmäärä vaikuttaa ansio­tasoon, joka on postinkantajilla jo valmiiksi matala.

Irtisanomisia pelätään, ja monella jakelijalla voi olla edessä kokoaikaisen työn muuttuminen osa-aikaiseksi.

Muutos koskisi vain perinteistä kirjepostia, jonka määrä on supistunut jatkuvasti vuosituhannen alusta lähtien. Jaettavan määrä vähenee noin 20 prosentin vuosivauhtia.

Sanomalehtien jakelu viitenä päivänä viikossa myös haja-asutusalueille turvattaisiin siihen varattavalla jakelutuella. Tukea jaettaisiin arviolta 10–15 miljoonaa euroa vuodessa.

Tuen tarkoitus on turvata kansalaisille edes suurin piirtein yhtäläiset palvelut – esimerkiksi sanomalehtien jakelu – asuinpaikasta riippumatta.

Yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen myös haja-asutusalueille käy aina vain vaikeammaksi.

Maaseutu autioituu, kun työikäiset ihmiset muuttavat työn perässä kaupunkeihin.

Haja-asutusalueille jäävät lähinnä eläkeikäiset. Heillä taas ei ole välttämättä valmiuksia käyttää nykyisiä tiedonsiirtotapoja.

Postin kurjistumiskierre on ollut nähtävissä jo monta vuotta. Viime vuosina kierre on vain pahentunut, kun jakelualalle on ilmaantunut kotimaisia ja ulkomaisia kilpailijoita. Ne pystyvät kuorimaan kerman päältä ja rajoittamaan toimintansa kannattaviin osioihin.

Postin kannattavuus on vähentynyt kivulloisesti. Viime syksynä postilaiset olivat monta viikkoa lakossa, kun Posti ­aikoi siirtää lajittelijat halvemman työehto­sopimuksen alle.

Lakkokin vain lisäsi Postin ahdinkoa, koska monet internetissä toimivat kauppapaikat siirsivät pakettien toimitukset Postilta Matkahuollolle ja muille kilpailijoille.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.