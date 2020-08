Koronaviruspandemia on paljastanut, miten poikkeuksellinen merkitys lentoalalla yhä on valtioille. Pandemia on kurittanut lentoyhtiöitä ja matkailua kenties kovemmin kuin mitään muuta yksittäistä toimialaa. Matkustajaliikenne käytännössä seisahtui lähes koko maailmassa maalis–huhtikuussa.