Luottamus perinteiseen mediaan on Suomessa selvästi vahvempi kuin monissa muissa maissa, mutta se on viime vuosina hiukan laskenut. Erityisesti perussuomalaisten kannattajat epäilevät mediaa.

Näin voisi tiivistää keskiviikkona julkaistun tutkimuksen Media ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet: Instituutiot, journalismi ja mediasuhde tulokset.

Maailmanlaajuisesti katsoen suomalaiset ovat median käytössään poikkeustapaus. Perinteinen media, esimerkiksi tilattavat sanomalehdet, ovat säilyttäneet Suomessa asemansa paljon paremmin kuin useimmissa muissa maissa. Se näkyy myös Janne Matikaisen johdolla toteutetussa tutkimuksessa.

Kyselyn mukaan suomalaisista vain 19 prosentilla on pieni luottamus mediaan, kun EU-maissa luku oli keskimäärin 40. Luotetuin uutisväline on Yleisradio perässään Helsingin Sanomat ja MTV. Luottamus Helsingin Sanomiin ja iltapäivälehtiin oli hiukan vahvistunut, kun taas Yleisradion ja MTV:n uutiset olivat menettäneet hivenen asemiaan.

Suomalaisten mielestä median valta on kasvanut, ja se on liian suuri. Tyytymättömyys mediaan on myös hiukan lisääntynyt. Entistä useampi epäilee tietojen paikkansapitävyyttä ja arvelee toimittajien sekoittavan uutisiin mielipiteitään.

Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole median muutoksesta, vaan näkemyksiin voivat heijastua myös yleisössä tapahtuneet muutokset. Selvimmin epäluottamukseen liittyvä tekijä oli nimittäin puoluekanta: perinteistä mediaa piti epäluotettavana 29 prosenttia perussuomalaisten mutta vain 1–6 prosenttia muiden puolueiden kannattajista. Samanlaisia tuloksia populistipuolueiden kannattajien asenteista on saatu myös muissa maissa.

Kysymys voi olla aidosta ja perustellustakin harmista. Populistipuolueet ovat melko uusi ilmiö, eivätkä ne ole ehtineet saada kovin vahvaa jalansijaa mediakentällä. Se voi korjaantua ajan myötä.

Huolestuttavampaa on, jos kannatusta haetaan horjuttamalla tietoisesti luottamusta mediaan ja faktapohjaiseen uutisvälitykseen. Silloin todellisena tavoitteena ei ole tasapuolinen tiedonvälitys vaan erimielisyys ja epäluottamus.

