Toiseksi suurin hallituspuolue keskusta pitää puoluekokouksensa tulevana viikonloppuna. Pääpaikkana on Oulu, mutta käytännössä kokous on hajautettu piireihin ympäri Suomea.

Saa sitten nähdä, miten Suomen suurin ja maailmankin mittakaavassa iso puoluekokous sujuu etänä.

Kokous on tällä kertaa supistettu kaksipäiväiseksi, perjantaista lauantaihin. Pääpäivä on lauantai, jolloin valitaan keskustan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Ehdokkaita on toistaiseksi neljä. Alkuun pelättiin, että puheenjohtajavaali jakaa puoluetta liikaa kahteen leiriin, jos ehdokkaina on vain nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Tilanne tuskin on sanottavasti korjaantunut, vaikka ehdokasmäärä kasvoi neljään. Kulmuni ja Saarikko ovat edelleen selkeästi kärkiehdokkaat, kaksi muuta ovat lähinnä statisteja.

Ehdokkaat ovat kiertäneet keskustan piirejä ympäri Suomen yhdessä ja erikseen. Kulmuni sai alussa etumatkaa, kun muita ehdokkaita ei vielä ollut ilmoittautunut mukaan ja hän kiersi kampanjoimassa. Viime viikolla puheenjohtajataisto alkoi tiivistyä, kun Kulmuni ja Saarikko julkaisivat vuoropäivinä omat pamflettinsa.

Ehdokkaiden yhteistentit ovat olleet jopa yllättävän vaisuja. Kulmuni ja Saarikko selvästi varovat mitä sanovat kilpasiskostaan.

Yle julkaisi viime perjantaina keskustan kellokkaille tehdyn kyselyn, jonka mukaan Saarikkoa kannattaa puheenjohtajaksi jo lähes puolet kyselyyn vastanneista. Kulmunille antaisi jatkokauden kolmannes vastaajista.

Saarikolla on aiemmissakin kyselyissä ollut etumatkaa Kulmuniin.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä hänelle annetusta esiintymiskoulutuksesta syntyneen kohun seurauksena.

Keskustalaisten mielestä verorahoilla kustannettu esiintymiskoulutus tuskin on kovin suuri synti. Enemmän painaa se, että Kulmunin kaudella keskustan kannatus on vain pienentynyt. Nyt se on vasta viidenneksi suosituin puolue.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.