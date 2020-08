Suomalaiset eivät voi pelata jääkiekkoa maassa, jonka kaduilla kansaa hakataan.

Helsingin Jokerien KHL-kauden on määrä alkaa Minskissä Valko-Venäjällä torstaina. Poliittinen tilanne Valko-Venäjällä on veitsen­terällä. Mielen­osoitukset diktaattori Aljaksandr Lukašenkaa vastaan jatkuvat, vaikka kansalaisia on pidätetty ja kidutettu.

Jääkiekkokauden alkaminen olisi merkittävä voitto Lukašenkalle, joka pitää itseään urheilu­miehenä. Ensi kevään jääkiekon maailmanmestaruuskisat on myönnetty Valko-Venäjälle yhdessä Latvian kanssa.

Jokerit on pyrkinyt esiintymään suomalaisena jääkiekkoseurana, vaikka sen rahoitus on pitkään tullut presidentti Vladimir Putinia lähellä olevilta venäläisoligarkeilta.

Seuran kapteeniksi on valittu viime MM-kisojen suomalaissankari Marko ”Mörkö” Anttila.

Jokerien tilanne ei ole helppo. Yhdysvalloissa ammattiurheilijat ovat nousseet laajasti rasismia vastaan, mutta amerikkalaistähdet ovat monimiljonäärejä, joilla on varaa protestointiin. Heihin verrattuna suomalaiset ovat työmiehiä.

Mutta johonkin on raja vedettävä. Suomalaiset ­eivät voi pelata, kun kansaa hakataan kaduilla. Jopa Jokerien faniyhdistys vastustaa Minskiin lähtöä.

Jos johto ei toimi, katseet kääntyvät pelaajiin. Olisi taas sankarille tilausta, Mörkö.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.