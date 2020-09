Terrorismia koskevien lakien uudistuksessa päämäärät ja keinot on pidettävä loogisessa suhteessa toisiinsa. Oikeusvaltion periaatteita ei saa rapauttaa.

Terrorismin yksi tarkoitus on provosoida viranomaiset niin koviin vastatoimiin, että ihmiset kääntyvät viranomaisia vastaan. Se opittiin euroterrorismin hurjina vuosina 1970–1980-luvuilla, eikä opetusta kannata unohtaa, kun terrorisminvastaisia lakeja nyt Suomessa uudistetaan.

Eurooppalaisen terrorismin historiasta muistetaan Pariisissa vuonna 2015 tehty isku, jossa kuoli yli 130 ihmistä. Samoin Madridissa vuonna 2004 juniin tehdyt iskut, joissa kuoli 191 ihmistä ja yli 2 000 loukkaantui.

Euroopan terrorismin verisimmät ajat olivat kuitenkin 1970- ja 1980-luvuilla. Global Terrorism Database laskee, että noina vuosikymmeninä terroristit tappoivat useina vuosina yli 400 ihmistä. Pahin vuosi oli 1988. Silloin yksi isku, Libyan tekemä Pan Amin lentokoneen räjäytys Britanniassa Lockerbien yläpuolella, vaati 270 ihmisen hengen.

Euroopassa toimi noina vuosikymmeninä monia ryhmittymiä, jotka pyrkivät väkivallalla tavoitteisiinsa, jotka olivat yleensä epärealistisia ja ristiriitaisia.

Länsi-Saksassa toimi Punainen armeijakunta RAF. Britanniassa isoja iskuja teki Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA ja vastapuolella muun muassa Ulsterin vapaaehtoisarmeija UVF. Espanjassa toimi baskien ETA ja Italiassa muun muassa Punaiset prikaatit. Euroopan ulkopuoleltakin terroristeja tuli. Palestiinalainen Musta syyskuu iski Münchenin olympiakylään vuonna 1972. Uusia ryhmiä lohkeili isommista terroristiryhmistä sitä mukaa, kun kovalinjaiset kokivat toiminnan pehmentyneen liikaa.

Euroterrorismin vuosina eniten iskuja tekivät ETA, RAF ja IRA. Näistä kolmesta RAF sammui nopeimmin, mutta 1990-luvulla Saksassa tilalle tuli vastakkainen voima, uusnatsit.

Myöhemmin iskuja ovat tehneet erityisesti islamistit. Mutta kuten tilastoista näkee, heidän iskunsa Euroopassa ovat vaatineet vähemmän uhreja ja niiden lukumäärä on ollut pienempi.

Euroterrorismin aktiivisina vuosina terroristiryhmät käyttivät iskujaan viestintään. IRA viestitti, että Britannia ei pysty pitämään hallussaan Pohjois-Irlantia. Äärivasemmistoryhmittymät yrittivät osoittaa, että markkinatalous on mätä. Jotta viesti menisi perille, tarvittiin näyttäviä iskuja. ETA tappoi vuonna 1973 Espanjan pääministerin Luis Carrero Blancon, ja IRA yritti tappaa vuonna 1984 Britannian pääministerin Margaret Thatcherin. Punaiset prikaatit surmasi Italian entisen pääministerin, oikeistolaisen Aldo Moron vuonna 1978. RAF tappoi Länsi-Saksan työnantajaliiton johtajan Hanns Martin Schleyerin vuonna 1977 ja IRA laivastoamiraali Louis Mountbattenin vuonna 1979.

Usean – erityisesti vasemmistoryhmittymän – tavoite oli, että iskut provosoisivat valtiot vastaamaan siten, että niiden väkivaltakoneisto tulisi kaikille kansalaisille näkyväksi ja kansalaisten perusoikeuksia kavennettaisiin terrorisminvastaisen taistelun nimissä. Sen jälkeen ihmiset kääntyisivät valtiota vastaan.

Näkemys oli tietysti harhainen, mutta valtiot kyllä vastasivat niin kuin terroristit odottivat ja toivoivat: perusoikeuksia kavennettiin. Yleensä tämä tehtiin säännöillä ja laeilla, jotka olivat joustavia, tulkinnanvaraisia ja hätätilan nimissä hyväksyttyjä. Poliisille ja armeijalle jäi suuri valta tulkita ilman tuomioistuimien väliintuloa, missä uhka on ja mitä vastatoimia tarvitaan.

Esimerkiksi Britannian parlamentti lähti torjumaan IRA:n terrorismia vuonna 1974 hyväksytyillä laeilla, jotka tunnettiin nimellä Prevention of Terrorism Act. Lait kriminalisoivat terroristisiksi määriteltyjen ryhmien jäsenyyden, niiden tunnusten käytön, ryhmittymien kaikenlaisen taloudellisen tukemisen ja ryhmien tai niiden jäsenten kokouksiin osallistumisen. Rangaistavaa oli myös se, jos tiesi jotain näistä ryhmistä mutta ei kertonut tietojaan poliisille. Tiedotusvälineitä sensuroitiin, jotta terroristien sanoma ei menisi perille. Pohjois-Irlannissa poliisi ja armeija siirtyivät entistä suoraviivaisempaan toimintaan: koteihin rynnäköitiin pienimmistäkin epäilyistä eikä terrorismista epäiltyjen fyysistä koskemattomuutta todellakaan kunnioitettu.

Lakipaketti ajettiin läpi sen jälkeen kuin IRA iski Birminghamissa vuonna 1974 pubiin ja tappoi parikymmentä ihmistä. Hallituksella oli poliittinen pakko osoittaa toimeliaisuutta. Paketin esitellyt sisäministeri Roy Jenkins puolusti lakeja mutta tunnusti itse, että uudet valtaoikeudet ovat hirviömäiset.

Kävi toisin kuin terroristit olivat huuruisissa kuvitelmissaan hahmotelleet. Vallankumousta tai kansannousua ei tullut, mutta väliaikaisina järjestelyinä ja poikkeuksina läpiajetut perusoikeuksien kavennukset hyväksyttiin ja ne jäivät joiltain osin voimaan pysyvämmin. Lakien voimassaolo oli yleensä rajoitettu, mutta perusoikeuksien rajoituksia kulkeutui – tosin lievempinä – uusiin vastaaviin säädöksiin. Tiestä tuli viettävä.

Suomessa kannattaa lukea Euroopan historiaa, kun meillä kaavaillaan terrorisminvastaisten pykälien kiristämistä. Uudistamista ja selkiyttämistä kaipaavat sekä poliisi että juridiikan asiantuntijat.

Tähän yhteisymmärrys sitten jääkin. Poliisi kaipaa lisää valtuuksia ja ankarampia rangaistuksia. Juridiikan asiantuntijoiden epäilyissä näkyvät 1970- ja 1980-lukujen opetukset. He pelkäävät, että säädöksiä muutetaan, jotta politiikka osoittaisi olevansa toimelias kansan suojelija ja että pykälistä voi tulla ”ylijoustavia” – rikostunnusmerkistöt jäävät avoimiksi.

Esimerkiksi terrorismin tukitoimintojen kriminalisointi muistuttaa Prevention of Terrorism Actin kohtaa, jossa kaikenlainen osallisuus terrorismin rahoitukseen oli rangaistavaa ja ”osallisuus” jäi käytännössä poliisin tulkittavaksi. Terrorismiin kehottamisen kriminalisointi voi lähestyä niitä sananvapauden rajoituksia, joilla IRA:n julkisuutta yritettiin rajoittaa.

Suomessa luottamus poliisiin ja viranomaisiin on poikkeuksellisen vahvaa. Se johtuu osittain varmasti juuri siitä, että viranomaisten toiminta on perustunut selkeisiin sääntöihin. Tämä luottamus on myös yhteiskunnan turvallisuutta lisäävä asia, kuten koronavirusepidemiankin aikana on saatu huomata. Siksi siitä kannattaa pitää kiinni.

Terrorismilainsäädännön uudistuksessa lähtökohdaksi kannattaa ottaa Asianajajaliiton näkemys: ”Terrorismirikosten – tai muidenkaan rikosten – poikkeuksellinen vakavuus ei voi muodostaa perustetta rapauttaa oikeusvaltion keskeisiä periaatteita.” Käytettävät keinot ja terrorismia koskevien lakien päämäärä on pidettävä oikeassa suhteessa toisiinsa ja perusoikeuksien rajoitukset minimissään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.