Kokoomuksessa ei nähty puheenjohtajakamppailua, vaikka medianäkyvyys olisi sillä ollut takuuvarmaa.

Hallituspuolue keskustan ohella myös oppositiopuolue kokoomus pitää tänä viikonloppuna puoluekokouksensa.

Suuret porvaripuolueet ovat jo monta vuotta järjestäneet kokouksensa samana viikonloppuna.

Kokoomuksen puoluekokous on jäänyt mediajulkisuudessa pahasti keskustan varjoon, olihan keskustan kokouksessa kutkuttava puheenjohtajakamppailu. Ehkä tänään sunnuntaina ja huomenna maanantaina on kokoomuksen vuoro näkyä mediassa. Kokoomuksen kokouksessa on tänään vuorossa muun muassa puheenjohtaja Petteri Orpon linjapuhe.

Kokoomuslaisten sietäisi olla tilanteeseen tyytyväisiä. Jos kokoomus olisi näkynyt puoluekokouksen aikana yhtä paljon kuin keskusta, olisi se tarkoittanut, että myös kokoomuksessa olisi vaihdettu puheenjohtajaa.

Nyt Petteri Orpolle ei ilmaantunut haastajia. Jo keväällä vahvimmat seuraajaehdokkaat – kansanedustajat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki – ilmoittivat, etteivät tässä vaiheessa pyri tehtävään.

Puheenjohtajapelin siirtyminen on kokoomukselle helpotus, sillä seuraajaehdokkaat ovat selvästi Orpoa särmikkäämpiä hahmoja. Nyt puolueväellä on aikaa miettiä, maistuuko sille enemmän Häkkäsen laki ja järjestys -linja, Lepomäen markkinaliberalismi vai ehkäpä Kai Mykkäsen vihreät arvot.

Petteri Orpo on johtanut kokoomusta vuodesta 2016 lähtien, jolloin hän kukisti vaalissa silloisen puheenjohtajan Alexander Stubbin. Jatkokaudelle haluavan puheenjohtajan syrjäyttäminen on kokoomuksessa poikkeuksellista. Se tarkoittaa, että istuvaan puheenjohtajaan ja puolueen vaalimenestykseen ei ole oltu tyytyväisiä.

Kokoomuksessa on vielä se jännittävä ominaispiirre, että pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset puheenjohtajat ovat vuorotelleet. Nyt mennään taas vuorostaan pitkän kaavan mukaan.

