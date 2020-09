Vastuu siitä, ettei seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä tapahdu, on jokaisella urheilun piirissä ja urheilujärjestöissä.

Seksuaalisen häirinnän hätkähdyttävä yleisyys urheilun piirissä on Suomen urheilu­maailmalle vakavan itse­tutkiskelun paikka.

Suomen urheilun eettisen keskuksen uusi häirintätutkimus on karu. Yleisimmin häiritsijä on toinen urheilija tai valmentaja. Vaikeimmassa asemassa ovat nuoret, huipulla urheilevat naiset. ­Aikuisista maajoukkuetason urheilijoista 37 prosenttia kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää.

Seksuaalinen häirintä ei saa olla tabu. Selitykseksi ei käy se, että urheiluun ja harjoitteluun liittyy usein fyysinen kontakti ja tunteiden osoittamista.

Viimeistään nyt urheilujärjestöissä ja valmennus­suhteissa tarvitaan avoin keskustelu siitä, missä ­rajat kulkevat. Ne ovat lopulta varsin selvät. Sek­suaalinen häirintä on sen kohteelle ei-toivottua, loukkaavaa, uhkaavaa tai ärsyttävää.

Nollatoleranssi on ainoa vaihtoehto. Kyse on ihmisoikeus­rikkomuksista. Vastuu siitä, ettei seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä tapahdu, on jokaisella urheilun piirissä ja urheilu­järjestöissä.

