Työ yleislääkärin vastaanotolla on kadottanut sielunsa terveyskeskuksissa. Pitkä hoitosuhde potilaaseen parantaisi hoitotuloksia ja tekisi työstä mielekkäämpää myös lääkärille.

Helsinkiläinen lääkäri Anni Karjala on oma­kohtaisesti kokenut, miten raskasta ja turhauttavaa lääkärin työ terveys­asemalla on. Kokemustensa pohjalta hän on kehittänyt kaikille avoimen verkko­kurssin, joka opastaa uuteen ajatteluun terveyden­huollon toiminta­tavoissa (HS 10.9.).