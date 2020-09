Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen kertovat siitä, että elämäntapamme on kestämättömällä pohjalla. Kulutustapojen ja talouden rakenteiden on muututtava.

Eläinlajit hupenevat kiihtyvää vauhtia, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF:n tuore Living Planet -raportti. Kahden vuoden välein julkaistavan indeksin mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia puolessa vuosisadassa.

Luonnon köyhtyminen ei ole järisyttävä uutinen niin kauan kuin elämä kotinurkilla näyttää sujuvan entiseen malliin. Harva muistaa, että mekin olemme osallisia vaikkapa sademetsien tuhoutumisessa. Olemme ulkoistaneet oman kulutuksemme vaikutukset muualle. Suomalaisten ruoan kulutuksen ympäristövaikutuksista 90 prosenttia kohdistuu maamme rajojen ulkopuolelle – poissa silmistä, poissa mielestä.

Ihminen on kehittänyt teknologiaa, jonka avulla elintaso ja elämäntavat ovat pompanneet aivan uudelle tasolle. Samalla on aiempaa helpompi unohtaa, että ihminenkin on yksi selkärankainen laji ja täysin riippuvainen luonnosta. Ihminen ei voi elää ilman vettä, ilmaa tai ruokaa. Teknologiaakaan ei olisi ilman luonnonvaroja.

Tänä vuonna mikroskooppisen pieni koronavirus on pannut ihmiskunnan polvilleen. Lajien köyhtyminen voi horjuttaa luonnon tasapainoa arvaamattomalla tavalla, jolloin esimerkiksi tuhohyönteiset voivat lisääntyä hillitsemättömästi. Sama pätee taudinaiheuttajiin.

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen kertovat, että elämäntapamme on kestämättömällä pohjalla. Jos luonnon köyhtyminen jatkuu, se romuttaa lopulta myös talouden.

Talouden ja politiikan eliitti on ainakin puheissa herännyt asiaan. Jatkossa tarvitaan tekoja ja todellista suunnanmuutosta niin politiikassa kuin myös yritysten investoinneissa ja tuotekehityksessä. Viherpesulla tästä ei selvitä. Kansalaiset voivat myös vaatia muutosta ja muuttaa omia kulutustapojaan.

