Valvonnalla pyritään yleensä aiheellisesti estämään pandemian leviämistä, mutta hätätilanteen aikana luotuihin järjestelmiin voi olla hyvä suhtautua kriittisesti.

Kun brittiläinen filosofi ja yhteis­kunta­tieteilijä Jeremy Bentham suunnitteli 1700-luvulla rakennuksen, jonka keskeltä vartijat pystyivät tehokkaasti valvomaan vankeja, hän ei ajatellut, kuinka hyvin hänen arkki­tehtoninen konseptinsa sopisi kuvaamaan myös valvonta­mekanismeja 2020-luvulla pandemian aikana.

Benthamin suunnitteleman pan­opticonin ydin on, etteivät valvonnan kohteena olevat tiedä, milloin heitä tarkkaillaan, koska valvojat ovat vankitornissa katseen tavoittamattomissa. Valvonnan kohteena olevat sen sijaan ovat aina valvojien näkyvissä. Tämä johtaa itsekontrolliin: Tarkkailtavat noudattavat sääntöjä koko ajan, koska eivät tiedä, milloin heitä tarkkaillaan. Pelkkä tietoisuus valvonnasta riittää.

Benthamin konseptia on sovellettu vankiloiden ja mielisairaaloiden arkkitehtuurissa. Mutta se ei rajoitu pelkästään arkkitehtuuriin. Ranskalainen filosofi ja yhteiskuntatieteilijä Michel Foucault sovelsi panopticon-konseptia kuvaamaan yhteiskunnan valvontajärjestelmiä 1970-luvulla.

Foucault’n pan­opticon-metaforan mukaan tehokkaaseen valvontaan ei tarvita väkivaltaa eikä edes jatkuvaa tosiasiallista tarkkailua – pelkkä tietoisuus mahdollisesta valvonnasta voi riittää. Esimerkki valvontajärjestelmien synnyttämästä tehokkaasta itsekontrollista on, kun autoilija hidastaa risteyksessä liikennetutkan tai valvontakameran pelossa – vaikka ei voikaan olla varma, onko paikalla valvontaa.

Koronaviruspandemian aikana monenlaista valvontaa riittää, koska pandemia on tuonut arkeen uusia rajoituksia. Yhdysvalloissa osavaltiokohtaiset matkustusrajoitukset määräävät tiettyihin osavaltioihin saapuneet ja niissä matkustaneet kotikaranteeniin. On kuitenkin epäselvää, kuinka näitä rajoituksia valvotaan.

Kuuliaisimmat kansalaiset noudattavat silti rajoituksia. Tietenkin siksi, että he haluavat estää viruksen leviämisen, mutta myös siksi, etteivät tiedä, mitä rajoitusten noudattamatta jättämisestä seuraa.

Sama pätee lukuisiin lomakkeisiin, joita palveluntarjoajat pyytävät täyttämään. Chicagossa kampaajalle mentäessä kysytään sähköpostilla mahdollisista koronavirusoireista. Kun kissan vie eläinlääkäriin, omistajaa pyydetään vastaamaan korona­viruskysymyksiin. Vastaamatta jättämisestä ei useinkaan seuraa mitään, mutta tuntuu, että varmuuden vuoksi lomakkeet on hyvä täyttää.

Hengityssuojainten käyttö on Chicagossa pakollista, kun on muutamaa metriä lähempänä muita ihmisiä. Kauppojen oviin liimatuissa lapuissa ja puistoihin levitetyissä huomio­tauluissa muistutetaan maskinkäyttöpakosta. On kuitenkin epäselvää, kuka maskin käyttöä valvoo ja mitä tapahtuu, jos maskia ei ole. Kokemukseni perusteella seuraukset vaihtelevat. Julkisilla paikoilla seurauksia ei ole, mutta kaupoissa ja muissa yksityis­tiloissa vartija voi tulla huomauttamaan maskin puuttumisesta. Useimmiten huomauttaja on tosin toinen kansalainen, ei viranomainen.

Pandemia onkin saanut kansalaiset osallistumaan toistensa valvontaan. Siten he vahvistavat yhteiskunnan poikkisuuntaisia valvontamekanismeja, vaikka motiivi onkin huoli eikä ilkeämielinen kyttääminen. Minäkin kieltäydyin tapaamasta moneen viikkoon kollegaa, joka oli matkustanut osavaltion ulkopuolelle. Patistin häntä pysymään kotikaranteenissa.

Koululaiset ovat tiukassa valvonnassa pandemian aikana. Chicagossa koulua käydään koko syksy etänä verkossa. Moni koulu vaatii läsnäoloa tunneilla verkkokameran välityksellä. Jos koululainen ei pidä kameraa päällä, hän ei saa hyväksyttävää arvosanaa. Etäopetusohjelmisto pitää lukua siitä, milloin kamera käy. Mutta on epäselvää, seuraako kukaan, istuuko koululainen kameran edessä. Osa kohtuuttomilta vaikuttavista vaatimuksista närkästyneistä vanhemmista napsauttaakin kameran päälle koulupäivän alkaessa, vaikka lapset olisivat vielä sängyssä unten mailla.

Valvontajärjestelmien tarkoitus on usein hyvä. Esimerkiksi jos hengityssuojaimet estävät viruksen leviämistä, joten on hyvä, että niiden käyttöä vaaditaan ja valvotaan. Mutta valvontajärjestelmät heijastavat aina kulloisenkin yhteiskunnan valtarakenteita. Huolestuttavaa on, kun kansalaiset eivät tiedä, milloin ja miten heitä tarkkaillaan ja mihin valvonnan aikana kerätty tieto päätyy.

Epäselvä tiedotus ja puutteelliset ohjeet aiheuttavat epätietoisuutta, joka heikentää kansalaisten luottamusta järjestelmään. Se voi estää hyvien tavoitteiden saavuttamista. Moni osavaltio Yhdysvalloissa esimerkiksi kehittää parhaillaan sovellusta, joka seuraa käyttäjien altistumista virukselle ja ilmoittaa käyttäjälle mahdollisesta altistumisesta. Jotta seurantasovellus toimisi tehokkaasti, mahdollisimman monen tulisi ladata se. Mutta ihmisten epäluulo seurantajärjestelmiä ja niiden keräämän tiedon käsittelyä kohtaan hidastaa sovelluksen leviämistä.

Epäluulo voi olla perusteltu, etenkin kun koronaviruspandemian kaltaiset hätätilanteet luovat otollisen maaperän uusien kansalaisten valvontajärjestelmien kehittämiselle, mutta niiden kehittäjiä ei valvo kukaan.

Kirjoittaja on apulaisprofessori University of Illinois’ssa Chicagossa Yhdysvalloissa.