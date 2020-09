Perussuomalaisten työ salonki- ja hallituskepoisuuden eteen voi valua hukkaan, elleivät puolue ja sen aktiivit tee selvää eroa puolueen linjasta oikealta ohi meneviin ääriliikkeisiin.

Soldiers of Odin -järjestö osoitti viime talvena mieltä Kansalaistorilla Eduskuntatalon edessä.­

Perussuomalaisten eduskunta-avustajan Pekka Katajan epäilty murhayritys on vakava, erikoinen ja Suomen poliittisessa historiassa hyvin poikkeuksellinen tapaus. Asian tutkinta on kesken, ja kokonais­kuvan saaminen tapauksesta on vielä vaikeaa. Silti kyseessä näyttäisi olevan yksi Suomen vakavimmista poliittisista väki­vallan­teoista pitkiin aikoihin.