Työhön kannustaminen on välittämistä

Työttömäksi joutuminen on ihmiselle kova kolaus.

Hallituksen budjettiriihen jälkeen oppositio on ilakoinut väittämällä, että hallitus on herättänyt henkiin Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimalli 2:n, vaikka nimittää sitä ”pohjoismaiseksi työvoimapalvelujen malliksi”. Hallituksen mallissa työttömäksi jääneelle tehdään työnhakuvelvoite, jonka pohjalta tämän on haettava lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa. Velvoitteen laiminlyönnistä voi seurata karenssi.

Mallien nimistä ja eroista voidaan väitellä, mutta tärkeämpää olisi puhua itse asiasta: miksi työnhakuun kannustamista kutsutaan ihmisen nöyryyttämiseksi tai jopa kyykyttämiseksi?

Työttömäksi joutuminen on ihmiselle kova kolaus. Yksi osa pahasta olosta on tunne, etten ole tärkeä – että minua ei tarvita.

Työvoimapalvelujen tehtävä on avustaa ihmistä työnhaussa ja muistuttaa hänelle, että kyllä sinua tarvitaan. Oikein tehtynä se ei ole kyykyttämistä. Se on välittämistä.

